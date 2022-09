Rançometro A Fazenda 2022: veja como oi o jogo da discórdia

No domingo, os peões de A Fazenda 2022 participaram de uma dinâmica que deixou a casa com os nervos à flor da pele. O jogo da discórdia no reality show causou intrigas entre os participantes e até gerou ameaças de desistência. A dinâmica do “rançometro” foi exibida ao vivo no Playplus e deve ir ao ar já editada no programa desta segunda-feira, na Record TV.

Na brincadeira planejada pela produção, os participantes tiveram que escolher três colegas de confinamento para as seguintes definições: Tá no Spa, Não tenho como te defender e por último Cobra Caninana.

Brigas no Jogo da Discórdia de A Fazenda 2022

Uma das primeiras discussões da dinâmica de A Fazenda 2022 foi o bate boca entre Lucas Santos e Deborah Albuquerque. O ex-fazendeiro classificou a colega de confinamento de cobra caninana e também acusou a ruiva de ser vtzeira.

Os dois discutiram e Deborah Albuquerque disse que Lucas era “preguiçoso” e acusou o ator de não cuidar direito dos animais nem quando era fazendeiro. Antes de acabar o bate boca, a ex-Power Couple ainda chamou Lucas de “chato”.

Pelé x Deborah x Deolane

Quando chegou a vez de Pelé Milflows classificar os colegas, o rapper citou Deborah na categoria “Não tenho como te defender”. O cantor falou sobre algumas atitudes da peoa na casa e que já aconselhou a colega a maneirar nos gritos e discussões para tentar manter a convivência mais harmoniosa.

Deborah respondeu: “agora deixa eu te perguntar uma coisa simples, porque gosto de você e não vou brigar com você. Você vê o outro lado fazendo isso também. Você já deu esse conselho para essas pessoas?”

“Já cheguei na Deolane”, comentou Pelé. Deborah continuou questionando o colega, até que Deolane deu uma cortada na advogada: “me esquece mulher, fala de tu, me esquece pelo amor de Deus”.

Tati x Pétala

A funkeira colocou Pétala na categoria “Tá no Spa”, o que não agradou a influencer, que acusou a colega de confinamento de “não lavar nem uma calcinha”.

“Não lavo uma calcinha? Está tudo gravado, então não preciso te mostrar nada aqui”, retrucou a cantora, que já avisou: “o dia que eu for fazendeira, você vai fazer o lixo sim”. “Bota então amor”, debochou Pétala.

UAAAAAAH “No dia que eu for Fazendeira, você vai fazer o lixo sim” #AFazenda pic.twitter.com/SOmed9iseu — Dantas (@Dantinhas) September 25, 2022

Bia Miranda foi criticada por Bárbara e Shayan

A neta de Gretchen foi alvo de alguns participantes durante alguns momentos do jogo. Pela ex-paquita, a jovem foi citada por não ter pro atividade durante as tarefas da casa.

Já o iraniano criticou o comportamento da garota. Shayan citou até a avó da menina e disse que ela “se apresenta como neta da Gretchen, mas que ela não tem a mesma educação da cantora”.

Shay e Bia bateram boca por algum tempo e no final da discussão, Bia ainda reclamou que o estrangeiro fica andando de sunga branca pela casa, que tem mulheres casadas. “Se manca, vai tomar no c* p****”, finalizou a garota.

Bia ficou com bastante raiva do Shay porque ele disse que ela se apresentou como neta da Gretchen, mas que a educação certamente não veio dela. #AFazenda pic.twitter.com/qpF1Z4hfpe — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 26, 2022

Vini x Bárbara x Deborah

Vini Buttel foi acusado de ser “baba ovo” de Deolane Bezerra no programa. A loira classificou o peão como cobra caninana

Vini também acabou criticado quando escolheu Deborah para seu pódio do “rançometro” e falou mal do jeito que a peoa se veste. “Você só faz coisa quando você quer, você trata tão bem os animaizinhos para fazer VT, você usa essas roupas que nem minha sobrinha de 16 anos… É estranho”, comentou o peão.

Logo, Kerline defendeu a influencer: “qualquer mulher se veste da forma que ela bem entender”.

CLOSE ERRADO: na #AFazenda, Vini tentou apontar Deborah como “VTzeira” e julgou a forma como ela se veste, e acabou sendo criticado por todo mundo – isso dias depois de chamar o Alex de gazela e também causar polêmica! 😳 pic.twitter.com/9cnzoDqGZK — Entretê | Famosos em tempo real! (@entreteoficial) September 26, 2022

Ruivinha de Marte x Pétala

A tiktikor escolheu colocar Pétala como cobra caninana, depois que a influencer classificou a ruiva como “tá no spa”.

“Ela fica jogando uns deboches que não curto”, disse Ruivinha de Marte. Pétala disse que a jovem tinha “dupla personalidade” e Ruivinha rebateu: “se eu tenho uma dupla personalidade, você também tem, porque usa uma borboleta para se identificar, mas você é uma cobra”.

Deolane ameaçou desistir

Na noite de domingo (26), após as confusões de A Fazenda 2022, Deolane conversou com alguns colegas e ameaçou ir embora do programa. “Tô passada, vou embora dessa p****. Não vou aguentar não, vou surtar”, comentou a advogada.

Pétala Barreiros tentou acalmar a amiga e a chamou para orar. A ameaça não passou de um descontentamento pós-jogo, já que a noite e a madrugada passaram e a loira não foi até a área externa para tocar o sino.

“Vou embora dessa p0rra, nao aguento mais nao. Vou surtar.” (Deolane)

“A gente vai orar, relaxa.” (Pétala) #AFazenda pic.twitter.com/rjXIx87BUu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 26, 2022

Quem classificou quem

Ruivinha de Marte

Tá no Spa: Lucas Santos

Não Tenho Como te Defender: Vini Buttel

Cobra Caninana: Pétala

Bia Miranda

Tá no Spa: Deborah Albuquerque

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Shayan

Vini

Tá no Spa: Deborah Albuquerque

Não Tenho Como te Defender: Deolane

Cobra Caninana: Alex Gallete

Tiago Ramos

Tá no Spa: Tati Zaqui

Não Tenho Como te Defender: Shayan

Cobra Caninana: Alex Gallete

Deolane Bezerra

Tá no Spa: Ruivinha de Marte

Não Tenho Como te Defender: Vini Buttel

Cobra Caninana: Kerline

Kerline

Tá no Spa: Bia Miranda

Não Tenho Como te Defender: Thomaz Costa

Cobra Caninana: Vini Buttel

Ingrid Ohara

Tá no Spa de A Fazenda 2022: Thomaz Costa

Não Tenho Como te Defender: Deborah Albuquerque

Cobra Caninana: Vini Buttel

Rosiane Pinheiro

Tá no Spa: Ruivinha de Marte

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Deborah Albuquerque

Iran Malfitano

Tá no Spa: Bia Miranda

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque

Tá no Spa: Pétala

Não Tenho Como te Defender: Ingrid Ohara

Cobra Caninana: Lucas Santos

Thomaz Costa

Tá no Spa: Ingrid Ohara

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Deborah Albuquerque

André Marinho

Tá no Spa: Ruivinha de Marte

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Deborah Albuquerque

Pétala

Tá no Spa: Ruivinha de Marte

Não Tenho Como te Defender: Vini Buttel

Cobra Caninana: Tati Zaqui

Bárbara Borges

Tá no Spa de A Fazenda 2022: Bia Miranda

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Vini Buttel

Alex Gallete

Tá no Spa: Bia Miranda

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Vini Buttel

Tati Zaqui

Tá no Spa: Pétala

Não Tenho Como te Defender: Ingrid Ohara

Cobra Caninana: Vini Buttel

Pelé MilFlows

Tá no Spa: Thomaz Costa

Não Tenho Como te Defender: Deborah Albuquerque

Cobra Caninana: Bia Miranda

Moranguinho

Tá no Spa:: Deborah Albuquerque

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Kerline Cardoso

Lucas Santos

Tá no Spa de A Fazenda 2022: Ruivinha de Marte

Não Tenho Como te Defender: Tiago Ramos

Cobra Caninana: Deborah

Shayan

Tá no Spa: André Marinho

Não tenho como te defender: Deborah Albuquerque

Cobra Caninana: Bia Miranda

