Resta Um A Fazenda 2022: quem salvou quem na 2ª roça

Dinâmica do Resta Um A Fazenda fez Rosiane ir para na berlinda

A segunda formação de roça de A Fazenda 2022 foi realizada na noite de terça-feira (27), no programa rural ao vivo da Record TV. Depois da indicação do fazendeiro e da troca de votos entre os peões do confinamento, o Resta Um A Fazenda encerrou a formação de berlinda. Quem teve azar na dinâmica foi Rosiane Pinheiro.

Como foi o Resta Um A Fazenda 2022?

Rosiane Pinheiro sobrou no Resta Um A Fazenda ontem, terça-feira (28). Rosiane e Bia Miranda foi as últimas na dinâmica e Tiago Ramos tinha o dever de decidir quem entre as duas seria salva e quem iria para a roça. Bia Miranda se deu bem e Rosiane não foi salva por ninguém, assim, ela acabou se tornando a quarta roceira desta semana.

Como recompensa, ela teve o poder de decidir quem entre os roceiros da segunda roça de A Fazenda 2022 ficaria de fora da Prova do Fazendeiro – que dá a chance de alguém escapar da berlinda e ir direto para o posto mais alto do confinamento de Itapecerica da Serra. Ela optou por tirar Deborah Albuquerque da disputa pelo chapéu, que foi direto para a roça.

Rosiane quase conseguiu escapar da disputa. Ela estava na baia porque perdeu a prova de fogo desta semana para Deolane Bezerra. Por isso, ela corria o risco de ser puxada da baia pelo participante mais votado da casa. Porém, Pétala ganhou a chama amarela e com o poder, pôde imunizar Rosiane. A dançarina não pôde ser puxada por Deborah, que recebeu mais votos entre os confinados.

No entanto, a imunidade para a baia de Rosiane não era válida para o Resta Um A Fazenda. Ela acabou esquecida pelos colegas durante os salvamentos. Quando chegou o final da dinâmica, alguns peões se chocaram com a informação que ela não estava imune e por isso também precisava ser salva. “A Rosi só estava imune naquela puxada da baia, atenção ao jogo gente”, alertou a apresentadora Adriane Galisteu.

O Resta Um A Fazenda foi iniciado por Ingrid Ohara, que se tornou a terceira roceira ao ser puxada da baia por Deborah.

Veja a ordem de quem foi salvo no Resta Um A Fazenda

Ingrid salvou Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte salvou Kerline Cardoso

Kerline salvou Alex Gallete

Alex salvou Tati Zaqui

Tati salvou Pelé Milflows

Pelé salvou Bárbara Borges

Bárbara salvou Iran Malfitano

Iran salvou André Marinho

André salvou Mulher Moranguinho

Moranguinho salvou Deolane Bezerra

Deolane salvou Lucas Santos

Lucas salvou Thomaz Costa

Thomaz salvou Tiago Ramos

Tiago Ramos salvou Bia Miranda

Assista ao momento de A Fazenda 2022:

