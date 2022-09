Roça A Fazenda 2022: quando é e como será a votação

A primeira roça A Fazenda 2022 será realizada nesta terça-feira, 20. Os peões vão se reunir na área externa da sede em Itapecerica da Serra para decidir quem serão os quatro primeiro roceiros da temporada. A primeira eliminação ocorre na quinta-feira.

Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões

Quando é a roça A Fazenda 2022?

A formação de roça A Fazenda 2022 será na terça-feira, 20, a partir das 23h, horário de Brasília. Essa será a primeira berlinda da temporada.

A roça começa a ser desenhada com a Prova de Fogo, exibida às segundas. Isso porque o vencedor da dinâmica se torna o dono dos poderes do lampião, que podem mudar a formação de roça. Na terça, ele lerá os poderes da Chama Vermelha e da Chama Amarela e terá que escolher um benefício para si e entregar o segundo para outro peão.

A votação começa com a indicação do fazendeiro. O dono do chapéu da semana, que no caso é Lucas Santos, indicará um peão para ir para a berlinda e dará sua justificativa.

Em seguida, é iniciada a votação aberta. Cada peão deve votar em um colega e dizer o motivo. Geralmente, quem recebeu o voto pode responder ou questionar a pessoa que votou, o que costuma gerar várias tretas durante o programa ao vivo.

O peão mais votado ocupa a segunda vaga na berlinda. Ele tem direito a uma puxada da baia e deve escolher um dos jogadores que cumprem o castigo para ir para a roça.

O baieiro escolhido começa a dinâmica do Resta Um. Ele deve escolher um colega para salvar da roça, que salvará outro e assim por diante. O último que sobrar e não for escolhido por ninguém ocupa a quarta vaga na berlinda. Vale lembrar que os poderes da chama podem mudar a ordem da votação, anular votos ou trazer outras mudanças dependendo do que estiver escrito no pergaminho.

No entanto, os quatro roceiros terão a chance de se livrar da berlinda na quarta-feira. Eles participam da Prova do Fazendeiro e quem vencer se torna o dono do chapéu. Os outros três encaram a votação popular e um deles será eliminado na quinta-feira.

Nesta semana, Bia Miranda e Pelé Milflows estão imunes, a neta de Gretchen por ter sido a vencedora do paiol e o rapper por ter ganhado a primeira Prova do Fazendeiro ao lado de Lucas Santos.

A Fazenda 2022: quem vai para a roça na primeira berlinda

Como funciona a Prova do Fazendeiro?

A dinâmica da Prova do Fazendeiro varia a cada semana. As disputas podem envolver sorte, habilidade, memória ou agilidade, e são realizadas no “fazendão”, espaço destino para as disputas do programa.

Só participam da Prova do Fazendeiro os quatro roceiros. Os demais peões permanecem na sede esperando os competidores retornarem com o resultado.

O fazendeiro da semana deve distribuir as tarefas entre os peões e escolher quem deve cuidar dos bichos e cuidar da casa. Ele também indica um peão durante a formação de roça A Fazenda 2022.

Neste ano, há mais uma novidade: o Rancho do Fazendeiro. Se trata de um cantinho VIP exclusivo para o dono do chapéu, onde ele poderá desfrutar de regalias e reunir seus colegas.

Quando é a eliminação em A Fazenda 2022?

O resultado da roça A Fazenda 2022 será anunciado na quinta-feira, durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu. A votação funciona de forma diferente no reality show: o público deve votar em quem deve permanecer no programa e não sair. Quem for menos votado deixa o programa.

Às quintas-feiras, além da eliminação, feita no final da edição, o público também assiste aos melhores momentos da convivência dos peões e quadros de humor.

Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado participa da Cabine de Descompressão, entrevista na qual fala sobre sua passagem pelo reality.