Roça A Fazenda 2022: quem Pelé Milflows vai indicar?

Nesta terça-feira, 1º, os peões se reúnem mais uma vez na área externa da sede para formarem a sétima roça A Fazenda 2022. O fazendeiro Pelé Milflows passou os últimos dias conversando com seus aliados sobre quem ele iria mandar para a berlinda e pensou em nomes como Deolane, Bia e Lucas.

Quem Pelé vai indicar para a Roça A Fazenda 2022 nesta terça?

Pelé Milflows vai indicar Lucas Santos ou Bia Miranda para a roça A Fazenda 2022 nesta terça. Na semana passada, assim que venceu a Prova do Fazendeiro, o rapper também havia cogitado o nome de Deolane Bezerra, mas não falou mais sobrea a advogada desde então.

Na última sexta, 28, o cantor e Iran Malfitano começaram a conversar sobre a próxima berlinda. Entre os nomes do grupo A, o ex-global sugeriu que o fazendeiro indicasse Lucas Santos. "Gosto, tenho papos bem legais... Mas acho que chegou a hora", disse enquanto apontava para a foto do ator.

"Sim, realmente chegou a hora [...] Mas tem que ter algum dos nossos na roça, porque aí a gente se salva. Alguém vai ter que colocar a cara a tapa", concordou Milflows.

Já na tarde de ontem, o fazendeiro da semana conversou com Kerline Cardoso na casa da árvore, e os peões cogitaram a possibilidade de mandarem Bia Miranda e Deolane Bezerra para a roça.

Para Milflows, a advogada correria o risco de ser eliminada para a neta de Gretchen já que ele a considera uma jogadora forte. "Já pensou se a Deolane sai, mano? C*ralho! E tem grandes chances, tá? Porque a história da Bia é uma história forte, bonita e pode ser que tenha nascido uma nova influência no Brasil. Pode ser que essa menina esteja estouradíssima lá fora, uma das favoritas", disse.

Enquanto o rapper decide sua indicação, o grupo B já se articulou para votar em Pétala Barreiros durante a votação aberta de hoje.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda 14 começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual. Após o fim do horário eleitoral, o programa passa a ser exibido mais cedo.

Nesta terça, o público acompanha os melhores momentos da convivência entre os peões nas últimas horas antes da sétima formação de roça.

A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro da semana, Pelé Milflows, seguida da votação aberta entre os peões, momento que costuma render muitas tretas.

O mais votado da casa puxa um peão da baia, formada por Alex Gallete, Iran Malfitano, Ruivinha de Marte e Lucas Santos. O escolhido é quem começa o resta um - o peão que não for salvo por ninguém ocupa a quarta vaga na berlinda e veta um roceiro de participar da Prova do Fazendeiro.

Há ainda os poderes do lampião, que nesta semana estão com Deborah Albuquerque. O poder da chama vermelha, escolhida pelo público, cancelará o voto de dois peões. Já o comando da outra chama será escolhido pela produção do programa e revelado somente durante a formação de roça.

Mas a roça A Fazenda 2022 ainda não será definida hoje, já que amanhã três roceiros participam da Prova do Fazendeiro. Quem vencer se torna o líder da semana e escapa da berlinda.

A votação para a sétima berlinda será aberta na quarta à noite e segue até quinta, dia da eliminação.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam treze peões na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. São eles:

Mulheres: Deolane Bezerra (advogada), Moranguinho (dançarina), Bia Miranda (neta de Gretchen), Deborah Albuquerque (ex-Power Couple), Ruivinha de Marte (influenciadora digital), Kerline Cardoso (ex-BBB), Bárbara Borges (atriz) e Pétala Barreiros (influenciadora digital).

Homens: Iran Malfitano (ator), o Pelé Milflows (rapper), Lucas Santos (ator), André Marinho (cantor) e Alex Gallete (ex-A Casa).