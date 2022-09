Roça A Fazenda 2022: quem votou em quem na 1ª votação

A primeira roça A Fazenda 2022 já está formada. Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan Hahgbin levaram a pior na noite desta terça-feira, 20, e um deles deixará a competição por R$1,5 milhão na quinta-feira. A partir de amanhã, o público poderá votar em quem merece continuar no jogo.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago, Bruno ou Shay, quem sai

Quem votou em quem na Roça A Fazenda 2022

A formação da roça A Fazenda 2022 começou com a indicação do fazendeiro. Lucas Santos votou em Deborah Albuquerque, conforme ele já havia adiantado ao longo dos últimos dias e não foi surpresa para o público. O ator justificou sua escolha dizendo que a ex-Power Couple usou de falsidade, vitimismo e que usou elementos de fora do programa para prejudicar pessoas lá dentro. Ele ainda disse que os valores de Deborah são totalmente ao contrário aos dele. A ruiva se defendeu dizendo que o ator é “baba ovo” de Deolane Bezerra e que só votou nela pois as duas brigaram.

Já Tiago Ramos foi o mais votado pelos peões, com dez votos de André, Kerline, Bárbara, Ruivinha de Marte, Alex, Rosiane, Shayan, Pelé, Tati e Ingrid.

Em seguida, Adriane Galisteu pediu para André Marinho, que recebeu a Chama Vermelha de Iran Malfitano, eler o poder. Ele precisou anular o voto de três peões, que deveriam votar novamente em outros alvos, exceto nele. O cantor escolheu anular o voto de Bruno, Déborah e Kerline.

Bruno então mudou seu voto para Alex Gallete, Deborah escolheu Thomaz Costa e Kerline votou em Deolane Bezerra, mas o resultado não mudou. Tiago continuou sendo o mais votado, agora com nove votos.

A formação de roça seguiu com a puxada da baia. Tiago ganhou o direito de escolher um baieiro para se juntar a ele na roça e optou por Bruno Tálamo sob a justificativa de que a escolha foi por estratégia.

O quarto roceiro foi escolhido através do resta um. Iran começou a dinâmica, por ter aberto o poder da Chama Amarela, salvando Bárbara Borges, que por sua vez livrou André Marinho da berlinda e assim por diante. Quem sobrou foi Shayan Hahgbin, que não foi salvo por ninguém e ocupou o quarto lugar na roça. O iraniano ainda vetou Tiago de participar da Prova do Fazendeiro.

Amanhã, quem vencer a Prova do Fazendeiro irá escapar da berlinda. Somente os quatro roceiros participam da disputa valendo o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra e um deles além de se livrar da roça, se torna o novo poderoso da semana.

Quem votou em quem?

André Marinho votou na roça em Tiago Ramos

Kerline Cardoso votou na roça em Tiago Ramos

Tiago Ramos votou na roça em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou na roça em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane Bezerra

Vini Buttel votou na roça em Kerline Cardoso

Deolane Bezerra votou na roça em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou na roça em Tiago Ramos

Bruno Tálamo votou na roça em Thomaz Costa

Thomaz Costa votou na roça em Kerline Cardoso

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Vini Buttel

Moranguinho votou na roça em Kerline Cardoso

Rosiane Pinheiro votou na roça em Tiago Ramos

Bia Miranda votou na roça em Kerline Cardoso

Shayan Hahgbin votou na roça em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou na roça em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou na roça em Kerline Cardoso

Tati Zaqui votou na roça em Tiago Ramos

Ingrid Ohara votou na roça em Tiago Ramos

Depois do poder da Chama Vermelha

Bruno Tálamo votou na roça em Alex Gallete

Deborah Albuquerque votou na roça em Thomaz Costa

Kerline votou na roça em Deolane Bezerra

Bia Miranda e Pelé Milflows estavam imunes e não puderam ser votados. A neta de Gretchen por ter sido a vencedora do paiol e o rapper por ter ganhado a Prova do Fazendeiro da última quarta-feira ao lado de Lucas Santos.

O novo fazendeiro de A Fazenda 2022 será escolhido nesta quarta-feira, 21 de setembro. Lucas Santos passará o chapéu para o roceiro que vencer a disputa realizada no “fazendão”, que pode envolver habilidade, sorte, memória, agilidade ou força.

Na quinta-feira de manhã, o novo fazendeiro e os demais peões levantam cedo para distribuir as tarefas entre eles. É o dono do chapéu é quem decide quem cuida de cada animal, além das tarefas da casa, como tirar o lixo para fora.

O fazendeiro também tem direito a ficar no Rancho, onde desfruta de um tratamento VIP e pode convidar outros colegas para aproveitarem o ‘mimo’. Na próxima terça-feira, o líder termina seu reinado indicado um rival para a segunda roça do programa.

Cronograma A Fazenda 2022

Segunda-feira: Prova de Fogo e definição dos peões que vão para a baia

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: flash da festa ao vivo

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: convivência entre os peões