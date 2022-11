Roça falsa em A Fazenda 2022: como funciona a dinâmica

Nesta semana ninguém será eliminado de A Fazenda 2022 por conta da roça falsa da temporada. Como os peões não estarão a par da dinâmica, tudo será feito da mesma maneira que sempre, com formação de roça, prova de fogo, disputa do fazendeiro, etc. A mudança será que o participante escolhido pelo público será levado para um espaço especial enquanto todos estiverem pensando que ele está eliminado. Confira as regras!

Como vai funcionar a roça falsa da Fazenda 2022?

A roça falsa levará um participante para o Rancho de A Fazenda 2022. O peão, ou peoa, vencedor da disputa vai ficar por lá durante alguns dias e poderá escolher dois colegas que partilharão do espaço durante algumas horas e assistirão alguns momentos da sede pelas câmeras.

A dinâmica será a seguinte: a prova de fogo, formação de berlinda (terça-feira 29/11) e prova do fazendeiro (quarta-feira 30/11) serão realizadas da mesma maneira que sempre, para que nenhum peão desconfie da roça falsa.

O vencedor da prova do fazendeiro terá as mesmas regalias e deveres dos anteriores, como imunidade na próxima votação, indicação direta para a roça, divisão de funções, entre outros. Da mesma maneira, o vencedor da prova de fogo poderá usar os poderes do lampião durante a votação. Nada mudará nessas dinâmicas.

O que será diferente: a noite de eliminação de quinta-feira (1/12). Nesta semana, ninguém saíra do programa. Quem for o mais votado do público será levado direto para o Rancho, espaço que é usado uma vez por semana pelos fazendeiros, que ganham jogos e comes e bebes para dividir com os colegas.

No confinamento, os competidores não saberão de nada e pensarão que o peão foi eliminado de verdade. No entanto, ele estará lá aguardando no Rancho. Na sexta-feira (2/12), o vencedor da dinâmica escolherá dois peões para partilharem do Rancho com ele. Esses participantes ficarão por lá durante algumas horas e poderão assistir momentos da sede ao lado do campeão da roça falsa.

Eles voltarão para a sede pouco depois, mas NÃO poderão revelar em hipótese alguma sobre o que descobriram. Em caso de um dos dois abrir a boca, uma punição gravíssima será feita: os dois escolhidos e o vencedor da roça falsa participarão de uma berlinda relâmpago e um dos três será eliminado pelo público.

Confira as explicações da apresentadora sobre as regras desta semana:

Quando o vencedor da roça de mentira volta para a sede de A Fazenda 2022?

A peoa ou o peão que for escolhido pelo público retorna para o confinamento no sábado, dia 3 de dezembro. O horário do retorno ainda não foi informado pela produção do programa, mas será exibido ao vivo no Playplus, plataforma streaming que transmite o confinamento 24 horas.

Como sábado é dia de festa, o participante que esteve na roça falsa pode retornar antes do começo da comemoração ou durante a festa. O programa irá soltar mais detalhes ao longo da semana.

Como assistir

Para conferir o momento em tempo real pelo Playplus, é necessário ser assinante do pacote mensal do serviço, que custa R$ 15,90. Para isso, será preciso:

1 - Acessar o endereço https://www.playplus.com/, clicar em "Faça um teste grátis" e depois em "Plano Playplus". Aperte "avançar" para continuar;

2 - Informe seus dados pessoais

3 - Será necessário confirmar com uma verificação por SMS, por isso, dê seu número de celular verdadeiro;

4 - Informa a forma de pagamento;

5 - Após finalizar o processo é só acessar o site com seu login e senha e clicar nas câmeras ao vivo de A Fazenda 2022.

Como votar na roça falsa

A votação da roça falsa vai começar na noite de quarta-feira (30), após a prova do fazendeiro, e ficará no ar até a noite de quinta-feira (1). A votação será realizada oficialmente no site da emissora, o R7.com.

Não é necessário ter cadastro no portal ou pagar nada para conseguir ajudar seu participante favorito na berlinda de mentira. No entanto, apenas votos realizados em território nacional são válidos.

Passo 1: acesse o R7.com (https://www.r7.com/), clique na aba "A Fazenda 14" e você será redirecionado a uma nova página;

Passo 2: localize a enquete da roça falsa, ela estará logo no começo desta nova página;

Passo 3: em seguida, clique no participante que quer que vença a disputa e vá parar no Rancho do programa durante alguns dias;

Passo 4: passe pela verificação de robôs ao clicar na caixinha "sou humano";

Passo 5: para finalizar, aperte o botão "votar". Você será informado que seu voto foi computado com sucesso e poderá repetir o processo, se quiser.

