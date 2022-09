Rosiane Pinheiro em A Fazenda 14: quem é a dançarina dos anos 90?

Dançarina e atriz foi destaque do grupo de pagode Gang do Samba nos anos 1990

A dançarina e atriz Rosiane Pinheiro em A Fazenda 14 foi confirmada. A dançarina de 48 anos, que lançou-se como destaque no grupo de pagode baiano Gang do Samba nos anos 90, está na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Record TV e promete ser um dos grandes nomes da atração. Saiba mais sobre ela abaixo.

Quem é Rosiane Pinheiro em A Fazenda 14

Rosiane Pinheiro em A Fazenda 14 junta-se a nomes como Deolane Bezerra, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte na competição de A Fazenda 14.

Ela lançou-se como dançarina no grupo Gang do Samba (1997-2004) e já participou por diversos anos nos carnavais do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Além disso, foi finalista do concurso “Morena do Tchan”, em 1997, no programa “Domingão do Faustão” (TV Globo) — perdendo o primeiro lugar para Scheila Carvalho. Quando estava no auge da carreira, a artista enfrentou uma depressão.

“No ano em que eu estava no auge, em todos os programas de TV nacionais, desfilando em escolas de samba do Rio e São Paulo, a banda mudou de empresários. O novo [empresário] disse: ‘Vocês vão ficar um ano sem fazer show’. Eu fiquei desesperada pelos meninos da banda, porque eu continuaria ganhando meu dinheiro, fazendo as minhas coisas”, disse Rosiane em um post nas redes sociais.

“Foi com isso que eu entrei em depressão. Com medo de ver os meus amigos, que para mim, na época, eram minha segunda família. Sem trabalho, sem o ganha pão deles”, continuou.

Na TV, Rosiane participou como atriz em diversos programas, entre eles “Turma do Didi” (TV Globo), “Casseta e Planeta” (TV Globo), “A Praça É Nossa” (SBT) e “Noite Afora” (Rede TV).

Como modelo, a artista já foi capa de diversas revistas — entre elas a Playboy, em 1998. Na ocasião, ela venceu uma enquete com os jogadores da Seleção Brasileira da época para ser a estrela da publicação.

No começo de 2018, Rosiane foi convidada para voltar a Gang do Samba após 14 longe da banda. Ela faz parte da turma até hoje.

