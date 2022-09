Ruivinha de Marte A Fazenda 2022: quem é a participante confirmada

A Record TV confirmou e Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, vai estar na décima quarta temporada do reality show rural. Antes de ver Ruivinha de Marte A Fazenda, que começa na próxima semana, dia 13 de setembro, é bom descobrir um pouco mais sobre a vida da celebridade da internet.

Quem é a Ruivinha de Marte A Fazenda?

A Ruivinha de Marte A Fazenda 2022 se chama Anny Bergatin e tem 24 anos de idade. A jovem nasceu em Urucará, interior do estado do Amazonas. No entanto, foi criada em Manaus, a capital do estado, lugar em que mora até hoje.

A Ruivinha de Marte é influenciadora digital e ficou famosa ao viralizar na internet em 2020 ao dançar de forma desengonçada em um vídeo que usava uma tornozeleira eletrônica falsa e tocava a música Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Na brincadeira, ela fazia uma piada sobre o gosto das mulheres.

Com o sucesso, ela foi chamada para gravar um videoclipe com o funkeiro dono da canção. O vídeo foi publicado em maio de 2021 no canal oficial de Naldo e hoje tem mais de 97 milhões de visualizações.

Estudante de jornalista, na época, a jovem trabalhava como estagiária em um site de notícias e passava por dificuldades financeiras. Desde então, ela deixou o antigo emprego e se dedicou integralmente a vida de influenciadora digital. Hoje, a famosa tem quase 18 milhões de fãs no TikTok. Além de 6 milhões de seguidores no Instagram.

No Youtube, a Ruivinha de Marte A Fazenda tem um canal com mais de 250 mil inscritos em que publica vídeos sobre sua vida, conquistas, gostos e também canções. Em 2021, ela começou a se aventurar na carreira de cantora e em janeiro de 2022, lançou um videoclipe para a m´sucia Bumbum de grilo. O vídeo tem mais de 960 mil visualizações até o momento.

Assista o videoclipe da famosa:

Quando começa A Fazenda 2022?

O primeiro episódio da temporada vai ao ar na Record TV no dia 13 de setembro, terça-feira, a partir das 22h45. Quem comandará o programa será Adriane Galisteu, que apresenta o reality show rural pelo segundo ano consecutivo. A exibição dos episódios da atração acontecerá diariamente, de domingo a domingo.

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte A Fazenda, foi a segunda revelação oficial do programa. Os primeiros nomes do elenco foram revelados nesta terça-feira, dia 6 de setembro, no Hoje em Dia – uma semana antes da estreia da décima quarta temporada do reality. Em um sorteio, foi definido seis nomes que seriam mostrados ao público.

A primeira sorteado foi Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho. Ela ganhou o número 8 na urna do programa e conversou com os jornalistas presentes no palco do Hoje em Dia durante 4 minutos. Depois, foi sorteado o número 16, que pertencia a Ruivinha de Marte A Fazenda. A jovem também conversou com os jornalistas por 4 minutos após o anúncio de seu nome.

