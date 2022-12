Saiba por que Pétala saiu da Fazenda um dia após Deolane

Mais uma desistência e Pétala saiu da Fazenda 2022. A peoa pediu para sair do reality na tarde dessa segunda-feira, 5 de dezembro, um dia após a Deolane desistir do programa. A Record TV ainda não se pronunciou sobre a situação.

Por que Pétala saiu da Fazenda depois de Deolane?

Pelas redes sociais, Yanka Barreiros, irmã de Pétala, confirmou que a peoa desistiu. "É com muita felicidade que tô postando, a Pétala saiu da Fazenda. Não tô acreditando, só quando ela chegar em casa. A gente entrou com uma liminar e deu certo, ela já saiu", informou.

Há, inclusive, um vídeo já circulando na web de Pétala chegando em casa e Deolane está junto.

Pétala já está com Deolane pic.twitter.com/7MHWkt6DhG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 5, 2022

Os participantes da Fazenda A Fazenda 2022 foram avisados na tarde desta segunda que Pétala desistiu do reality. O anúncio pegou os participantes de surpresa e agora restam no game apenas Morango, Bia, Bárbara, Iran, Pelé e André.

Pétala pediu para sair do reality #AFazenda pic.twitter.com/Khykny6OmJ — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) December 5, 2022

Também pelas web, Altemir Barreiros, pai de peoa, disse que estava tentando tirar a filha da competição por meio de medidas legais.

Veja o vídeo publicado por Altemir Barreiros, pai de Pétala:

🚨VEJA: A saída de Deolane Bezerra continua movimentando #AFazenda14! Após a força-tarefa para tirar a advogada do reality, a família de Pétala Barreiros decidiu seguir o mesmo caminho. Altemir Barreiros, pai da influenciadora, afirmou que medidas legais estão sendo tomadas. pic.twitter.com/RzJjynjuLv — Closer Brasil (@closerbrasil) December 5, 2022

Grupo A quer desistir de A Fazenda 2022

A roça e a saída de Deolane Bezerra do reality show deixaram Pétala, Bia Miranda e Moranguinho abaladas, que cogitaram desistir da atração.

As amigas não acreditavam que Deolane desistiu da fazenda devido ao estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra.

Para tentar por panos quentes na situação, Adriane Galisteu entrou ao vivo no domingo para chamar a atenção dos peões que duvidaram da explicação dada pela produção.

“Meninas, eu entendo que a saída da Deolane mexeu com vocês, por ela ser um elo forte", começou a dizer a apresentadora. Galisteu pediu respeito a ela, a emissora e a produção do programa, e disse que esse tipo de postura é inadmissível "sugerindo que vamos inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo. Então, para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo e quem não acredita já sabe o caminho a tomar”, disse.

Assista ao momento: