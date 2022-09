Shay A Fazenda: onde nasceu o participante estrangeiro

Shay A Fazenda onde nasceu? Saiba qual a origem do participante do reality show - Foto: Reprodução/Instagram/@shay.hb

Destaque em A Fazenda 2022, Shayan Haghbin tem chamado a atenção do público desde os primeiros dias de confinamento. A curiosidade sobre Shay A Fazenda onde nasceu, idade, entre outros aspectos da vida pessoal do empresário tem tomado o público. Conhecido por causa do reality Casamento às Cegas Brasil, Shayan é natural no Irã.

Shay A Fazenda nasceu no Irã

Teerã, a capital do Irã, é a cidade em que Shay A Fazenda onde nasceu. O empresário geralmente comenta apenas que é do país islâmico, mas já contou em gravação para o seu canal no Youtube – Na Garupa do Shay – que Teerã é sua terra natal.

Ainda segundo os vídeos do famoso, ele nasceu na capital, mas sua mãe é do interior do país, de um lugar chamado Khompich Golpayegan. Por lá, o primo da mãe de Shayan tem uma fazenda que já serviu de cenário para uma minissérie que o influenciador digital criou durante uma de suas viagens ao Irã.

Veja como foi a viagem de Shayan para a cidade em Shay A Fazenda onde nasceu. No vídeo, o famoso convida o público: “vem conhecer minha cidade”.

Shayan tem 31 anos de idade e mora no Brasil há 8 anos. Em uma sequência de stories com perguntas e respostas de curiosidades sobre o participante de A Fazenda 14, o perfil oficial de Shayan no Instagram revelou que ele decidiu vir ao Brasil pela primeira vez por conta de uma namorada que conheceu pela internet.

O iraniano começou a trabalhar com vendas e se estabeleceu no país. Hoje, ele é empresário e investidor. Além disso, ele também se dedica a carreira de influenciador digital com a fama que conquistou ao participar do reality show Casamento às Cegas, da Netflix. No Instagram, ele soma 325 mil fãs e no TikTok conta com 17 mil curtidas em seus vídeos para a plataforma.

Atualmente solteiro, Shayan chegou a ficar noivo durante o reality da Netflix. Ele se envolveu com a modelo Ana Prado ao longo do programa e caminhou até o altar no final da primeira temporada da atração. Porém, ambos disseram “não” e depois se separaram. Ana acusou o ex-noivo de ter sido abusivo durante o relacionamento e disse que ele agia de forma diferente quando as câmeras estavam desligadas. O iraniano negou as acusações e disse que a ex usava a filha para “se autopromover”.

Equipe de Shayan acusa Tiago de xenofobia

Na madrugada da quarta-feira (21), Shayan e Tiago Ramos brigaram após a formação da primeira berlinda da temporada. A dupla bateu boca aos gritos e trocou xingamentos depois que Shayan vetou Tiago da prova do fazendeiro da semana. Durante a discussão, Tiago teve uma atitude que foi criticada fora da casa e fez com que a equipe do iraniano agisse.

Ao longo da briga, Tiago repetiu algumas vezes que Shayan devia “aprender o português”. A ofensa do modelo foi considerada xenofobia pelo time do participante. Nas redes sociais oficiais do peão, uma declaração foi publicada.

“Após a formação da roça de A Fazenda 14, o participante Tiago se exaltou dentro do jogo e não sabendo lidar com fato de estar correndo risco de ser eliminado no reality, esbravejou com Shayan e infelizmente colocou em questão sobre o Shay não ser brasileiro. Ter desavenças dentro do jogo é uma realidade do game, mas repudiamos todo e qualquer ato/fala de xenofobia e preconceito. Lamentamos por tal fato e informamos que as medidas cabíveis serão tomadas”, disse o texto.

Ao Metrópoles – na manhã desta quarta-feira (21) – a equipe de Shayan confirmou que registrou um Boletim de Ocorrência contra o modelo e que pretende entrar com uma ação judicial.

Veja como foi a briga:

Fogo no feno! Shay e Tiago brigam feio depois da definição da Roça| A Fazenda 14 Assim que a formação da Roça desta semana foi definida, Shay e Tiago protagonizaram uma discussão digna do reality rural. Preocupados com o nível da briga e sem saber o que estava realmente acontecendo, peões correram para separar a confusão. Veja!

