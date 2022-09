Shay Casamento às Cegas tem trajetória de polêmicas; relembre

Shayan Haghbin já é conhecido por quem é fã de realities shows. O empresário foi um dos participantes da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, mas se envolveu em polêmicas durante a exibição do programa. Shay Casamento às Cegas foi ‘cancelado’ pelo público e agora tenta limpar sua imagem.

+ VÍDEO: Deolane na Fazenda 2022 não perdoa e treta com Shayan

Quem é Shay do Casamento às Cegas?

Shayan, 31, é um empresário iraniano que vive no Brasil. O rapaz ficou famoso no ano passado, quando participou do reality casamenteiro da Netflix. O objetivo do programa era unir casais sem que eles se vissem pessoalmente, apenas ouvindo a voz um do outro.

Um dos primeiros casais formados, e que caíram na graça dos fãs, foi Shayan e a modelo Ana Prado. A conexão entre os dois foi imediata e eles noivaram, mas o clima de romance logo esfriou.

Em uma das etapas do programa, os casais precisam morar juntos para testar se o amor entre eles sobrevive à rotina e aos afazeres do dia a dia – e foi aí que a relação de Shay Casamento às Cegas e Ana desandou de vez. Logo no começo, o choque cultural entre eles passou a ser um problema. O empresário tinha algumas atitudes machistas, reprovadas por sua noiva, declaradamente feminista.

Ana teve que deixar claro que não iria cuidar do noivo como se fosse a mãe dele e que não iria fazer as tarefas domésticas sozinha, motivo para brigas frequentes. A modelo também acusou o ex-noivo de mudar seu comportamento diante das câmeras, sendo carinhoso quando está sendo observando e rude quando os dois estão sozinhos, e o acusou de chamá-la de “retardada” e “imbecil” na frente de sua filha, de 3 anos.

O resultado não poderia ser outro: ao subirem no altar no último episódio, ambos disseram ‘não’. Shayan foi o primeiro a negar a união. “O amor na cabine 10 foi a história mais linda que vivi na minha vida, mas as coisas não são sempre como a gente quer”, começou a dizer o iraniano. Ele também alfinetou a amada ao dizer que, como ela sempre diz, ela era uma mulher foda e que não precisava de homem nenhum para a completar.

Ana também não perdeu a oportunidade de detonar o noivo. “Você, Shayan, chegou de forma avassaladora no meu coração e disse ser muito mais do que eu já pude sonhar em um homem […] Descobri pelas nossas trocas do dia a dia, e que parecia em perfeita afinidade com os meus sonhos, não se comprovava em suas ações. Não encontrei em você o homem que me fizeste acreditar ser”, disse.

VÍDEO: Deolane na Fazenda 2022 não perdoa e treta com Shayan

Briga continuou na web

Mesmo após a exibição do reality, Shay Casamento às Cegas e Ana Prado continuaram trocando farpas online. O clima entre eles piorou quando o empresário publicou um vídeo em seu Instagram com cenas do reality da Netflix no qual aparecia brincando com Antonella, filha de sua ex-noiva.

A modelo acusou o iraniano de usar a criança para se autopromover e disse que pediu para que o vídeo saísse do ar, mas o ex-noivo negou. “O uso da imagem de uma criança para se ‘autopromover’, para fundo lucrativo e afins, além de cruel, é criminoso. Estou devastada que a imagem da minha filha, de três anos, está sendo usada para a ‘autopromoção’ de um homem feito. Eu escolhi ser uma pessoa pública, não a minha filha. Usá-la pra se defender é de uma covardia sem tamanho. Use a minha imagem, não a dela” escreveu Ana.

Ela ainda pediu para que seus seguidores denunciassem o post do iraniano. “É o uso da imagem da minha filha, uma criança de três anos, sendo usado em um lugar repleto de comentários de ódio. A imagem da minha pequena, que é só luz, não pode ser veiculada a isso”, completou.

Houve ainda um reencontro entre os dois meses depois do fim do programa. O papo entre eles não foi nada amistoso, com Shayan acusando Ana de querer ganhar seguidores e ser artista. “Até quando você vai continuar assim, atacando os outros, destruindo a vida dos outros?”, questiona Shayan. Ele também acusou a modelo de se vitimizar e que torcia para que ela achasse seu caminho.

Em 13 de setembro, depois que o iraniano foi anunciado como um dos participantes de A Fazenda, Ana voltou a falar sobre o ex em suas redes sociais. “Só acha que “A vingança nunca é plena…” omi, pq muié que passa pelos perrengues, quer mais é ver queimando! A xente toca pra frente, foca em outras coisas, cuida da mente e energia, mas q sente prazer qndo a máscara cai, aaahh sente”, esreveu. Ela também declarou torcida para advogada Deolane Bezerra.

Só acha que “A vingança nunca é plena…” omi, pq muié que passa pelos perrengues, quer mais é ver queimando! A xente toca pra frente, foca em outras coisas, cuida da mente e energia, mas q sente prazer qndo a máscara cai, aaahh sente 🔥🔥🔥🔥 — Ana Prado (@anapradomuack) September 13, 2022