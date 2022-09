Shayan Haghbin de A Fazenda 2022 esteve em Casamento às Cegas Brasil

O iraniano Shayan Haghbin, 31 anos, está confirmado no elenco de A Fazenda 2022, na décima quarta temporada do reality show da Record TV. O empresário ganhou notoriedade como uma das estrelas de “Casamento às Cegas Brasil”, da Netflix, no qual ficou longe de ter um final feliz. Saiba mais sobre o participante abaixo!

Quem é Shayan Haghbin de A Fazenda 2022

Nascido no Irã, Shayan se mudou para o Brasil bem jovem e começou a trabalhar na área de vendas. Pouco tempo depois, conseguiu um emprego fazendo merchandising de colchões na TV — chegando a aparecer em programas como “Mulheres” (Gazeta).

O rapaz ficou conhecido entre o público ao participar da primeira temporada do reality “Casamento às Cegas Brasil”, da Netflix. Na atração, ele ficou noivo da modelo Ana Prado, mas o relacionamento acabou não indo para frente. Toda a exposição fez com que o comerciante fosse alvo de críticas na internet.

No último episódio da série, a brasileira deixou o iraniano plantando no altar após perceber que as ideias do casal não “batiam”. O ranço entre os dois continuou após o fim do programa, quando Ana revelou publicamente que sua filha, fruto de um antigo relacionamento, não se sentia confortável perto do ex-noivo. Na ocasião, Shayan chegou a publicar fotos ao lado da criança nas redes sociais, o que deixou a modelo bastante irritada.

Também depois das gravações de “Casamento às Cegas”, Ana afirmou que o ex tinha um comportamento completamente diferente quando as câmeras estavam desligadas e o acusou de tê-la subestimado.

Quando o ex-casal se reencontrou para um episódio especial do programa da Netflix, Shayan se despediu da modelo dizendo: “Me esquece!”.

Em seu perfil no Instagram, antes do início de A Fazenda 14, Shayan acumulava pouco mais de 300 mil seguidores. Quem acompanha o reality rural pode esperar muitas emoções do iraniano, que não é do tipo que deixa brigas passarem batido.

O elenco da temporada de A Fazenda 2022 ainda conta com nomes como Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa e Deborah Albuquerque.

Que horas começa A Fazenda 14 na Record?

De segunda a sexta-feira, A Fazenda 14 começa às 23h. Já nos finais de semana, a atração tem início em horários diferentes: aos sábados às 22h45, e aos domingos às 23h15.

Caso não consiga assistir ao reality show da Record TV pela televisão, você pode acessar a plataforma de streaming da emissora, o Playplus, no endereço: https://www.playplus.com/.