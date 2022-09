Suzi Sassaki no Paiol de A Fazenda 14: quem é a modelo?

Influenciadora concorre a uma vaga no reality show da Record TV com outros quatro famosos

Suzi Sassaki está confirmada no Paiol de A Fazenda 14, reality show rural da Record TV. A modelo e atriz compete com André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa e MC Créu por uma vaga dentro da casa da atração. Saiba mais sobre Suzi Sassaki abaixo!

Quem é Suzi Sassaki em A Fazenda 14?

Suzi Sassaki é atriz e modelo. Ela ficou conhecida por participar do concurso Musa Brasil 2017, no qual representou Goiás e foi eleita como a quarta mulher mais bonita do país. Na época, ela queria se desfazer da imagem de adolescente que tinha com o público — em razão da sua participação na novela “Cúmplices de um Resgate”.

Foi assistente de palco do programa “Você na TV!”, da RedeTV!, e do “Pânico na Band”, na Band. Em sua carreira, também fez diversos trabalhos internacionais, incluindo campanhas publicitárias nos Estados Unidos.

Em 2017, Suzi recusou uma proposta de R$ 50 mil para fazer um ensaio nu na revista Sexy. “Pensei que poderia fechar portas na TV e sofrer preconceito. Hoje me arrependo. Não só pela grana, mas pela chance de me tornar sex symbol. Era a oportunidade perfeita para posar nua e ganhar bem, mas deixei escapar. Fiquei preocupada com a repercussão”, afirmou na ocasião.

Em maio de 2022, a modelo se abriu sobre uma internação de cinco meses devido a um tratamento contra a dependência química. Após esse período, ela fez uma campanha para uma marca de lingeries e encarou isso como um novo começo.

Desde então, Suzi tem focado em seu lado de influenciadora nas redes sociais, nas quais acumula mais de 730 mil seguidores.

Agora, a modelo precisa do voto do público para entrar de fato em A Fazenda 14. Ela é uma das participantes do Paiol, mas apenas um dos cinco famosos vão participar da nova temporada do reality show, que começa nesta terça-feira sob o comando de Adriane Galisteu. O resultado da votação do Paiol será revelado ainda nesta semana.