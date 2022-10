Thomaz Costa A Fazenda 2022: o ator saiu do reality? Entenda confusão

A madrugada desta segunda-feira, 17, em A Fazenda 2022 foi marcada por uma atitude preocupante de Thomaz Costa. Por não aguentar a pressão do jogo e os ataques feitos por outros peões, o ator teria tomado uma alta quantidade de remédios e precisou ser socorrido. O Playplus cortou a transmissão do pay-per-view diante da situação.

O que aconteceu com Thomaz Costa A Fazenda 2022?

Thomaz Costa já vinha demonstrando sinais de insatisfação dentro do reality nos últimos dias. O ator disse que caso não fosse eliminado na próxima roça, iria desistir do programa. Ele também afirmou que se machucaria fisicamente caso isso acontecesse.

Na madrugada desta segunda, segundo relatos dos outros peões, o ator teria buscado uma cartela de comprimidos, que não se sabe para qual utilidade, e ingerido uma alta quantidade do remédio.

Os comentários logo começaram a circular entre os demais jogadores. “O Thomaz tá querendo se matar, tá com alguma coisa da Ruivinha. O Thomaz quer cortar os pulsos. Ai, quem quer se matar mesmo se mata”, disse Deolane Bezerra.

O comentário da doutora gerou mais especulações entre os peões. “É sério isso? Por que não pede para sair então?”, questionou Pétala.

Depois, Pelé Milflows deu a sua versão da história. O rapper disse que o ator teria ingerido sete comprimidos – quem teria impedido o ex de Larissa Manoela de colocar sua vida em risco foi Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque. Diante do acontecimento, o sinal do Playplus foi cortado por mais de uma hora.

Quando os sinais do pay-pew-view voltaram, Thomaz já estava com a roupa da baia ao lado de Lucas Santos, Tiago Ramos e Alex Gallete, que também cumprem o castigo nesta semana. Desde então, os participantes não tocaram mais no assunto e a transmissão continuou normalmente.

No início da tarde desta sexta-feira, a Record se pronunciou sobre o ocorrido com Thomaz Costa A Fazenda 2022. A emissora afirmou que o ator se sentiu mal por conta de um estresse emocional e recorreu à caixa de primeiros socorros, que está a disposição dos peões, para se automedicar. Ele foi atendido pela equipe médica, que verificou que seu estado é estável e que ele está bem, e o que o famoso decidiu voltar para o jogo.

Olha a quantidade de remédios na mão do Pelé, segundo ele Thomaz tomou 6 ou 7 comprimidos #AFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/vzMAjBtZla — Comenta Reality 🐮 (@Coment1Reality) October 17, 2022

que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Outros comentários feitos pelos demais participantes foram mera especulação. + — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) October 17, 2022

Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes. — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) October 17, 2022

Thomaz Costa vai sair de A Fazenda 2022?

Thomaz Costa decidiu continuar no jogo, conforme anunciado pela produção. O ator tem sido alvo constante de xingamentos do grupo liderado por Deolane Bezerra e entrou em dezenas de discussões com os rivais nos últimos dias, o que vem lhe causando desgaste emocional conforme sinalizado por ele.

O ocorrido com Thomaz Costa não é um caso isolado. Nas últimas semanas, o reality ficou marcado por um clima pesado entre os peões, com direito a ameaças físicas, supostos maus tratos aos animais, ofensas constantes e até cancelamento de uma das festas.

Na última sexta, a tradicional confraternização entre os jogadores não aconteceu. A apresentadora Adriane Galisteu entrou ao vivo durante o programa de domingo para explicar o que motivou o cancelamento. Segundo a loira, não foi por causa de nenhuma pressão externa – a decisão foi tomada para preservar a integridade dos peões, já que alguns deles fizeram ameaças de “quebrar tudo” e disseram que “a desgraça” iria acontecer durante a festa.

