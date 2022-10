Tiago desistiu da Fazenda 2022? Modelo some após beber demais na madrugada

Desde a madrugada deste sábado (1º), o público está curioso para saber se Tiago desistiu da Fazenda. Após o fim da terceira festa da temporada, o modelo cogitou tocar o sino e tentou pular a cerca do programa para ir embora. Desde então, ele não foi mais visto na sede.

Tiago desistiu da Fazenda? O que aconteceu após a festa

Ainda não se sabe se Tiago desistiu da Fazenda. Até agora, a produção ainda não se pronunciou sobre a possível desistência do peão.

Logo depois do fim da festa, Tiago, que estava alcoolizado, ameaçou tocar o sino e tentou pular a cerca do programa para ir embora. Moranguinho viu a cena, mas não tentou impedir o rapaz. “Deixassem ele pular a cerca… O máximo que ia acontecer era ele ficar perdido no meio do mato”, disse.

Pétala Barreiros também não teve paciência para o surto do rapaz, já que essa é a segunda vez que o modelo pede para deixar o confinamento. “Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe”, disse. O modelo respondeu a influenciadora digital: “Tô nem aí. Eu quero sair, me deixa em paz”.

O ex-jogador de futebol precisou ser amparado por Bia Miranda, Lucas Santos e Vini Buttel, que tentaram convencê-lo a ficar no reality show.

“Eu quero ir embora, Vini, por favor”, chorava o rapaz. Tiago ameaçou “quebrar tudo” em A Fazenda 2022 e Lucas tentou acalmá-lo. “Vamos fazer um combinado. Se quarta-feira, quando muda o chapéu, for um deles [grupo rival] que ganhar, aí você arrebenta tudo. Mas não joga pro nosso lado agora não, que o chapéu está com a gente”, disse o ator.

“O chapéu está com a gente, você não vai pra roça. É mais uma semana aqui”, consolou Vini. Foi então que, bêbado, Tiago começou a falar sobre os peões que falaram que ele iria dar em cima de Deolane por interesse. “Isso mesmo, meu irmão. Você provou, fez eles engolirem [o que disseram]”, disse Lucas.

Em tom de brincadeira, os peões continuaram dizendo que Tiago só poderia ir embora se o chapéu fosse para o grupo rival na próxima Prova do Fazendeiro. Thomaz Costa e André Marinho também chegaram para animar o colega, que começou a rir com as palhaçadas dos colegas.

Até a publicação deste texto, o único pronunciamento foi da equipe de Tiago, através do Twitter. “Bom dia tropa! Também estamos aguardando mais informações sobre o Tiago. Existe a possibilidade dele estar recebendo ajuda médica. Vamos nos unir e torcer para que tudo fique bem com o nosso kingo”, escreveram os administradores do perfil do peão.

Na manhã deste sábado, as atividades matinais de tratar os animais foram canceladas. Quando acordaram, os peões sentiram falta do rapaz, que não havia voltado para a sede.

Tiago causou punição em A Fazenda 2022

Na noite deste sábado, Tiago também causou uma punição para todos os peões da casa, o que pode ter deixá-lo ainda mais abalado.

Depois do fim da festa, o ex-jogador subiu para a sede para fazer xixi, mas ao invés de usar o reservado, o ex da mãe de Neymar mirou no box do chuveiro e se aliviou ali mesmo.

Logo em seguida, a sirene tocou. Vini Buttel leu o recado para os peões: “É proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Por exemplo, dentro do quarto, na baia, na área externa e no box. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem carne. A carne que está na geladeira da cozinha deve ser devolvida imediatamente na despensa”, disse.

Essa foi a segunda punição da noite. Os famosos já haviam ficado sem gás após Bia Miranda entrar na sede com uma lata de cerveja.