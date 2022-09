Tiago saiu da Fazenda 2022? Modelo toca sino após briga

Confusão com Thomaz Costa começou após fim da festa

Depois de um pós-festa tenso no reality show na madrugada deste sábado, 17, resta a dúvida se Tiago saiu da Fazenda 2022 ou segue no jogo. O modelo informou a produção que queria deixar o programa após discutir com Thomaz Costa, mas nada foi oficializado pela emissora ainda.

Tiago saiu da Fazenda 2022? O que aconteceu na madrugada pós-festa

Ainda não se sabe se Tiago saiu da Fazenda 2022 ou segue no jogo. Na madrugada de hoje, o modelo teve um grande desentendimento com o ator Thomaz Costa e disse aos demais participantes que iria desistir do programa.

Tudo começou quando Thiago levou para dentro da sede algumas cervejas da festa, o que é proibido e gera punição para todos os participantes. O ator deu um alerta de modo geral, mas o ex da mãe de Neymar levou o aviso para o lado pessoal. “Que se f*da a punição! […] Por que não falou direto para mim? Vai tomar no seu c*”, gritou o modelo.

Foi o suficiente para o caos ser instaurado. Os dois começaram a trocar ofensas e o modelo até acusou o ator de ter namorado Larissa Manoela só para ir para Disney, arrancando risos do rival.

Logo após a discussão com o ator de Carrosel, Tiago informou aos demais peões que ia desistir do programa. “Eu não quero mais ficar, vocês podem respeitar isso? Eu quero ir embora”, se lamentou o modelo.

O participante disse que havia tocado o sino para ir embora, apesar das câmeras do pay-pew-view não terem mostrado o momento para o público. “Eu já desisti, já pedi para sair”, disse aos outros participantes. Pelé Milflow tentou acalmar o rapaz e afirmou que a emissora iria rever o pedido. Depois, ele foi para área externa e ficou aguardando ser chamado pela produção.

Por enquanto, Tiago segue em A Fazenda 14 e não houve nenhum pronunciamento da produção do programa até agora. O único recado que os peões receberam durante a madrugada foi a punição por terem levado bebida para dentro da casa, que resultou em 12 horas sem água quente.

5 momentos da festa A Fazenda 14 que renderam treta