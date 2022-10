Tiago saiu de A Fazenda 2022? Peão desaparece após pedido

Modelo tentou pular a cerca para ir embora do programa

Depois da festa na madrugada deste sábado (1), os internautas ficaram em dúvida se Tiago saiu de A Fazenda 2022. O modelo pediu para sair do programa mais uma vez e preocupou os peões ao sumir da sede nesta manhã. Até agora, não se sabe qual o paradeiro do ex da mãe de Neymar.

Tiago saiu de A Fazenda 2022? O que aconteceu na última festa

Após o fim da festa nesta madrugada, Tiago Ramos mais uma vez chorou e pediu para sair de A Fazenda 14. O rapaz, que estava sob efeito de álcool, ameaçou tocar o sino e ainda tentou pular a cerca do programa numa tentativa de ir embora.

Algumas peoas como Pétala Barreiros e Moranguinho demonstraram impaciência com a atitude do colega, que já havia pedido para sair na primeira festa do reality. “Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe”, disse a influenciadora digital. Ao ouvir a fala da influenciadora, o modelo disse que não se importava e que queria ir embora.

Já a dançarina também disse que era para que Tiago fizesse o que desejasse. “Deixassem ele pular a cerca… O máximo que ia acontecer era ele ficar perdido no meio do mato”, afirmou.

Vini Buttel, Bia Miranda e Lucas Santos tentaram acalmar o modelo. “Você vai se arrepender, irmão. Confia em mim”, aconselhou o fazendeiro.

Tiago também causou uma punição após a festa. Ao invés de fazer xixi no reservado, ele mirou no chão do box do banheiro. O descumprimento da regra deixou os peões 24 horas sem carne.

Na manhã deste sábado, Tiago Ramos preocupou os peões e os internautas pois havia sumido da sede. Nem os jogadores e nem o público encontraram o rapaz, o que os levou a pensar que Tiago saiu de A Fazenda 2022. Até a publicação desse texto, a produção ainda não se pronunciou sobre a situação do ex da mãe de Neymar, se ele segue no jogo ou se realmente decidiu ir para casa.

Ihhhhhhhhhhhhh! @tiagoramosof quer desistir de #AFazenda de novo 👀👀👀 Assine o @SigaPlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos. pic.twitter.com/pRGuLiuHDb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 1, 2022