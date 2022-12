Última roça - Parcial da Fazenda 2022 já aponta os finalistas da edição

A última roça da temporada finalmente chegou e agora Pelé Milflows, Bia Miranda, Iran Malfitano e Barbara Borges para definir quem entre eles morrerá na praia e quem seguirá como finalista. A parcial da Fazenda 2022 desta terça-feira (13) indica para o público o que pode resultar deste última votação popular.

Quem fica e quem sai na última roça de acordo com a parcial da Fazenda 2022?

Na parcial da Fazenda 2022 do UOL, Iran Malfitano é apontado como o participante que deixará o jogo. Ele é o menos votado entre os peões e soma apenas 4,34% dos mais de 2 mil votos computados até então, 07h00 desta terça. Assim que a enquete foi publicada, no final da noite de segunda (12), o peão já aparecia em último e até agora não se recuperou.

Na terceira posição está Pelé Milflows, que compete em uma roça pela primeira vez. Ele soma até agora 11,91% dos votos. Babi está na segunda posição, com 35,78% dos votos do público. Quem lidera a parcial da Fazenda 2022 é Bia Miranda, que soma 47,97% dos votos até agora.

Bia: 47,97%

Babi: 35,78%

Pelé: 11,91%

Iran: 4,34%

O cenário muda um pouco na parcial da Fazenda 2022 do DCI. As primeiras colocações continuam as mesmas da enquete do UOL, mas por aqui Pelé é apontado como o possível eliminado às 07h00 desta terça.

Nesta votação no DCI, o rapper tem apenas 2% dos mais de 4700 votos computados e fica na lanterna. Iran é o terceiro colocado, com 24,9% dos votos. Babi é a segunda colocada com 34,4% e Bia também lidera esta parcial, com 38,5% dos favoritismo.

Bia: 38,5%

Babi: 34,4%

Iran: 24,9%

Pelé: 2%

Justificativas - Quem merece ser finalista?

Após a eliminação de André Marinho na penúltima roça da temporada, ontem, segunda-feira (12), a apresentadora Adriane Galisteu informou os participantes sobre a última berlinda da edição e a presença de todos os peões restantes nela. Assim, cada competidor ganhou alguns segundos para conversar com o público e pedir para permanecer no jogo.

"Estou aqui cheia de emoção de ter voltado dessa roça e peço muito para ser finalista e vocês votarem em mim. Já falei tudo, vocês acompanharam toda a minha trajetória até aqui, minhas alegrias, minha coragem, os meus medos, eu abri meu coração. E só vocês podem ser donos do meu destino. Estou nervosa, quero muito chegar nessa final, depende de vocês", disse Babi.

"Preciso muito que vocês não parem de votar, preciso muito da ajuda de vocês. Quero muito ser finalista, preciso da ajuda de vocês, quero muito ser uma das finalistas, quero muito disputar esse prêmio. Vocês me trouxeram até aqui, devem ter votado muito para eu voltar dessa aqui, mas agora veio outra roça e eu preciso que vocês votem. Não parem gente, cada voto é muito importante e pode mudar muita coisa. Quero muito chegar na final", comentou Bia Miranda.

Iran Malfitano pediu: "Brasil estou com o coração cheio de gratidão por ter acabado de voltar da roça e vou aproveitar essa gratidão para pedir votem muito para que eu seja finalista. Vocês sabem do meu jogo honesto aqui, jogo verdadeiro, joguei limpo. Eu jogo com o coração aberto e conto agora com vocês mais uma vez. Votem para o Iran Malfitano chegue na final, sempre foi meu objetivo. Espero muito que vocês continuem de mãos dadas comigo. Conto muito com os votos de vocês".

"Eu quero pedir para vocês é em casa votar muito pro Pelé ser finalista. Eu dei o sangue aqui, eu ganhei as provas, fui real, eu sou isso aqui de corpo e alma. Eu vivo de música, preciso de vocês para me ajudar. Preciso elevar a vida da minha família, minha mãe, meu filho e a minha esposa. Então conto com vocês para ser um dos três finalistas deste sonho que nunca pensei que seria possível. Obrigado Brasil, vota muito", concluiu Pelé Milflows.

Veja como foi:

Que dia é a final?

A grande final será na quinta-feira, dia 15 de dezembro. A programação oficial da Record TV indica que o programa começará ás 22h30 neste dia e ficará no ar até 00h15.

A votação para definir quem leva o prêmio de R$ 1,5 milhão entre os três finalistas será aberta na noite desta terça-feira (13), após a eliminação da última roça. A enquete oficial do programa ficará disponível no R7 até a noite da final. O anúncio do campeão ou campeã será realizada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

