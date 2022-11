UOL enquete A Fazenda 2022: parcial aponta rejeição dupla da 8ª roça

Ruivinha de Marte, Alex, Moranguinho e Deborah estão na 8ª roça e a novidade é que a eliminação desta quinta-feira, 10, será dupla. Para saber quem tem mais chances de sair, consultamos a UOL enquete A Fazenda 2022 - que já aponta as duas maiores rejeições.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação quem fica na 8ª roça: VOTE

Como está a UOL enquete A Fazenda?

Alex Gallete e Ruivinha de Marte correm o maior risco de sair na oitava roça, de acordo com a UOL enquete A Fazenda 2022. Na consulta realizada na faixa das 07h00 desta manhã (10), o peão aparece na lanterna da votação com apenas 9,55% dos mais de 10 mil votos contabilizados.

Ruivinha de Marte tem o segundo pior percentual da parcial do UOL enquete A Fazenda e soma até o momento 27,31%. Em uma semana normal do reality show rural, apenas Alex estaria em perigo, mas como esta semana contará com duas eliminações, mais de um participante precisa ficar preocupado.

Deborah Albuquerque é a única integrante do grupo B que respira com certo alívio nesta roça. A peoa está na segunda posição da UOL enquete A Fazenda e soma 30,25% dos votos.

Moranguinho vem em primeiro, com 32,89% dos votos para ficar. A dançarina é a única integrante do time A nesta disputa por permanência, por isso tem certa vantagem. Enquanto os fãs do time B precisam dividir seus votos, a torcida do grupo A pode focar em salvar apenas a esposa de Naldo.

+VOTE TAMBÉM: Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 8ª roça?

Quando acaba a votação?

A votação oficial do reality show rural, no R7.com, ficará no ar até o programa ao vivo desta quinta-feira. De acordo com a programação da Record, o reality começa hoje às 22h30 e fica no ar até 00h10. Durante grande parte deste período será possível continuar votando. Geralmente, a enquete é encerrada um pouco antes do término do programa.

A apresentadora Adriane Galisteu informa o nome de um dos peões salvos, que retorna para a sede. Depois, é revelado quem saiu do jogo e quem permanece. Após o retorno do outro peão salvo, o programa é encerrado.

Para votar no seu peão favorito é simples. Não é necessário ter um cadastro no site oficial do programa e o processo pode ser repetido quantas vezes quiser. É bom lembrar que a UOL enquete A Fazenda 2022 - ou qualquer outra enquete fora do site do R7 - não é oficial, por isso não afeta o jogo.

Para votar:

1 - Acesse o site: https://www.r7.com/

2 - Clique na aba "A Fazenda 14"

3 - Clique na enquete logo no começo desta nova página

4 - Selecione o participante que quer salvar

5 - Selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs

6 - Por último, aperte o botão "votar"

Bárbara é a nova fazendeira

Nesta berlinda especial, cinco peões foram enviados para a roça da semana. Bárbara Borges estava entre eles e foi a primeira a sentar no banquinho de roceira desta semana por indicação de Bia Miranda. No entanto, a loira estava com sorte e ganhou a prova do fazendeiro.

A disputa pelo chapéu foi entre Bárbara, Deborah e Ruivinha de Marte. Moranguinho ficou de fora ao ser vetada por Alex Gallete, o quarto roceiro. Já Alex foi vetado por Deborah Albuquerque, que foi obrigada a tirar alguém da disputa ao se tornar a quinta roceira com o poder da chama preta.

Veja como foi a briga pelo posto mais almejado do programa:

Leia também

Quem é o favorito da Fazenda 2022? Restam 12 participantes