UOL enquete A Fazenda: veja a rejeição de quem sai na 7ª roça hoje

Nesta quinta-feira, 3, mais um peão será eliminado do reality show rural. Iran Malfitano, Lucas Santos e Deolane Bezerra estão na sétima roça do programa e um deles deixa a competição por R$1,5 milhão. A parcial do UOL enquete A Fazenda já aponta quem deve ser o eliminado.

UOL enquete A Fazenda aponta eliminação de Deolane

Em consulta realizada às 08h15 desta quinta, dia da eliminação, Deolane Bezerra está com a menor porcentagem de votos para ficar. A advogada está em um último lugar na UOL enquete A Fazenda e soma apenas 23,14% das intenções de voto da audiência.

Essa é a segunda roça da doutora. Deolane caiu na berlinda após receber sete votos durante a votação aberta, sendo um deles com peso duplo, de Bárbara Borges, devido ao poder da chama vermelha.

Quem lidera a votação para ficar é Iran Malfitano. O ator está com ampla vantagem e não corre riscos de sair, com 40,27% dos votos.

O ex-global foi puxado da baia por Deolane Bezerra. Ele já havia cogitado ir para a roça visando participar da Prova do Fazendeiro, mas foi vetado por Moranguinho que tirou a carta roxa durante a dinâmica de sorte realizada para decidir o quarto roceiro.

Já Lucas Santos está em segundo lugar na preferência do público. O ator soma 36,59% dos votos e tem chances de seguir na competição.

O ex-Carrossel deu azar na dinâmica que substituiu o resta um e acabou na roça. O ator já havia caído na berlinda antes, mas venceu a Prova do Fazendeiro e conseguiu escapar.

Parcial do DCI

O resultado da pesquisa do DCI aponta para uma eliminação diferente da mostrada no UOL enquete A Fazenda. Quem está em último lugar e corre risco de eliminação é Lucas Santos, que soma apenas 13,6% dos votos.

Iran Malfitano também lidera a votação no DCI, com 54,9% dos votos. A permanência do ator no jogo e a porcentagem de votos podem indicar um possível favoritismo do grupo B no jogo.

Deolane Bezerra está em segundo lugar, com 31,5% dos votos. Apesar de sofrer bastante críticas nas redes, a advogada ainda tem uma grande e fiel torcida engajada que pode salvá-la de mais uma berlinda.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não possuem qualquer influência sobre o resultado da votação e são utilizadas apenas como pesquisa da opinião do público.

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje?

A Fazenda 2022 hoje começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual. O programa fica no ar por 1h30, sendo finalizado às 00h.

O anúncio do nome do eliminado da semana só é feito por Adriane Galisteu no final do programa ao vivo. Até lá, o público pode votar no R7 e escolher quem deve continuar na competição.

Após o fim da edição na Record, o peão que deixar o jogo participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do PlayPlus. Na sexta, o famoso conversará mais uma vez com o influenciador digital na Live do Eliminado, transmitida no R7 e nas redes sociais do programa, às 21h.

A agenda de entrevistas do eliminado termina no domingo, com o quadro Última Chance, na Hora do Faro, que vai ao ar a partir das 15h45, horário de Brasília.

Confira a programação da semana de A Fazenda 2022:

Segunda-feira: prova de fogo e definição da baia (dinâmica gravada)

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: prova do fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: flash ao vivo da festa

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa

Domingo: convivência dos peões

