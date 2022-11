Vai ter quarto secreto na roça falsa? Entenda a dinâmica de A Fazenda 2022

Nesta semana em A Fazenda 2022, acontecerá a primeira roça falsa da história do reality rural. O peão escolhido pelo público não será eliminado, como de costume. Ele ficará em um quarto secreto e só retornará para a sede no sábado, 3. O participante poderá receber a visita de dois aliados enquanto estiver confinado no outro cômodo.

Como vai funcionar o quarto secreto de A Fazenda 2022?

A roça falsa de A Fazenda 2022 será formada nesta terça-feira, 29. Essa será a primeira vez na história do programa que a berlinda acontecerá dessa forma.

Conforme anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu, a formação de roça ocorrerá normalmente, com indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um, além da leitura dos poderes do lampião. Na quarta-feira, é dia de Prova do Fazendeiro. O novo dono do chapéu terá todas as regalias como costuma acontecer no programa.

As mudanças começam a acontecer a partir de quinta, 1º. O público irá escolher um dos três roceiros para vencer a roça falsa - quem for escolhido não deixará o programa, mas será levado para um quarto secreto. Os detalhes de como será o cômodo, assim como fotos do rancho onde o falso eliminado se hospedará, ainda não foram divulgados.

Na sexta-feira, o peão confinado no novo cômodo poderá escolher dois aliados para visitá-lo e revelar que se trata de uma roça falsa. Os três vão poder conversar bastante e ver algumas imagens da sede, mas com uma condição: eles não poderão contar para ninguém sobre o descobriram ou haverá a formação de uma roça relâmpago entre eles.

A roça falsa termina dois dias depois. "No sábado, finalmente, o peão - ou a peoa - vai sair do rancho e vai invadir a sede de surpresa para a loucura de todo mundo. Eita que eu gosto e não é pouco!", concluiu Galisteu.

A dinâmica chega para agitar ainda mais a reta final do programa. O programa sofreu um desfalque no número de participantes que deveriam estar nessa altura do jogo depois de uma expulsão dupla na quinta semana.

Terça-feira (29): formação de roça

Quarta-feira (30): Prova do Fazendeiro

Quinta-feira (1º): eliminação

Sexta-feira (2): visita de dois peões ao quarto secreto

Sábado (3): volta do vencedor da roça falsa para a sede

Como será a votação da roça falsa?

O público terá que votar no peão que deve vencer a roça falsa de A Fazenda 2022. A votação acontecerá no portal R7, como nas berlindas anteriores, e ficará aberta entre a noite de quarta-feira, após o fim da Prova do Fazendeiro, até quinta, no fim do programa ao vivo.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciará o resultado como se um dos peões estivessem sendo eliminado. O jogador escolhido pelo público descobrirá ainda na noite de quinta que a 11ª roça é falsa.

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro jogadores vão chegar até o último dia da competição, e o público escolherá o grande vencedor.

O peão que tiver o maior número de votos do público leva o prêmio de R$1,5 milhão para casa. Ainda não se sabe se o segundo lugar será premiado com um carro 0km, como aconteceu no ano passado, ou se haverá mudanças. O terceiro e o quarto lugar levam apenas os prêmios conquistados ao longo da competição.

Nas últimas semanas, é possível que o ritmo seja acelerado, como aconteceu na temporada passada, para eliminar quatro peões a tempo da final. O cronograma das próximas semanas deve ser anunciado em breve pela produção.

Até lá, mais quatro famosos serão eliminados. Ainda restam no programa: Deolane Bezerra, Bárbara Borges, Bia Miranda, Pétala Barreiros, Iran Malfitano, André Marinho, Pelé Milflows e Moranguinho.