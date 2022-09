VÍDEO A Fazenda 2022: Deborah e Deolane se xingam de novo

A Fazenda 2022 mal começou, mas Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque já são inimigas declaradas. Nesta quinta-feira, 15, as duas voltaram a trocar xingamentos quando a ex-Power Couple abriu a porta do quarto e deu de cara com a advogada, que voltou a chamar a colega de “vaca”. As peoas já haviam brigado anteriormente e estão sem paciência uma com a outra.

Deolane volta a xingar Deborah em A Fazenda 2022

O clima esquentou mais uma vez na sede na tarde de hoje. Deborah e Deolane já não se suportam e qualquer coisa é motivo para briga. Nesta tarde, a ex-Power Couple estava no dormitório quando abriu a porta para sair do cômodo e deu de cara com a rival.

Deborah ficou na porta por alguns segundos e as duas começaram a se xingar mais uma vez. “Vai tomar no seu c*, vaca”, disse a advogada. “A vaca tem nome”, respondeu a ruiva.

Cansados de tanta confusão, os outros peões tentaram intervir. “Deborah, para de procurar encrenca também”, disse Thomaz Costa. A apresentadora disse que foi Deolane que a peitou enquanto ela estava na porta, mas a loira rebateu a rival. “Tem peito nenhum, abri a porta e passei”, disse a empresária.

A discussão continuou com Deborah insistindo que levou um esbarrão da rival quando ela passou pela porta. “Quer medir peito? Não me intimida não, pode passar o peito no meu”, ironizou a ruiva, encerrando a briga.

Vai Desmaiar #AFazenda14 on Twitter: “O clima entre Deborah e Deolane está uma delícia pic.twitter.com/cJCHjlZYvt / Twitter” O clima entre Deborah e Deolane está uma delícia pic.twitter.com/cJCHjlZYvt

Votação A Fazenda 2022: porcentagem de quem vence paiol

Entenda a treta entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra

A ex-Ronaldinha e a advogada protagonizaram a primeira grande discussão depois que Deolane descobriu que a ruiva havia falado sobre ela e Pétala Barreiros durante uma conversa com Moranguinho.

Na ocasião, a ruiva contou para a dançarina que tinha informações confidenciais sobre Pétalas que deixariam o público chocado caso ela resolvesse contar tudo o que sabe para a imprensa. Deolane tomou as dores da amiga e foi tirar satisfação com a esposa de Bruno Salomão. “Você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisa dela pro Leo Dias”, começou a dizer a milionária.

“Eu não falei nada disso”, rebateu Deborah, tentando se livrar da briga. Mas Deolane não engoliu a desculpa da rival e continuou partindo pra cima da ruiva, que disse que a advogada estava forçando a situação. “Não força! Você está se fazendo, quando fui na sua casa, você não era assim”, disse a ex-Power Couple. Bezerra se defendeu: “Eu sou desse jeito! Eu não sou sua amiga! Você foi na minha casa a trabalho, eu sou séria quando trabalho”.

A briga rapidamente baixou de nível e a duas começaram a trocar uma série de agressões verbais, trocando ofensas verbais. “Sua falsa, lixosa, fofoqueira, pilantra e mentirosa! Lá fora a gente se resolve”, gritou Deolane. As duas começaram a se “peitar”, assim como aconteceu em uma emblemática briga de Andressa Urach e Denise Rocha em A Fazenda 6 – os demais peões ficaram com medo de que houvesse uma agressão física.

Vai Desmaiar #AFazenda14 on Twitter: “BERRO com as duas se peitando igual Urach e Denise hahahaha . Essa é uma manhã normal em A Fazenda.🎥Reprodução/Record TV #AFazenda14 pic.twitter.com/vbAahfUBs3 / Twitter” BERRO com as duas se peitando igual Urach e Denise hahahaha . Essa é uma manhã normal em A Fazenda.🎥Reprodução/Record TV #AFazenda14 pic.twitter.com/vbAahfUBs3

A Fazenda 2022: entenda a briga entre Deolane e Deborah