Vídeo de Deborah falando que é rica é resgatado pela web; assista

Pétala e Deolane citaram as imagens para atacar a peoa durante a formação de roça

O vídeo de Deborah falando que é rica foi relembrado por Pétala Barreiros e Deolane Bezerra durante a formação de roça em A Fazenda 2022, na última terça-feira, 27, e foi resgatado pelos internautas. Nas imagens gravadas pela ex-Power Couple em 2014 após as eleições presidenciais, a ruiva chamou o povo brasileiro de “miseráveis, imbecis e burros que votaram na Dilma”.

Vídeo de Deborah falando que é rica volta à tona após formação de roça

O vídeo de Deborah falando que é rica foi publicado há oito anos pela influenciadora digital, na época em que a presidente Dilma se reelegeu. Revoltada com o resultado das eleições, a ruiva postou em seus stories ofensas às pessoas que votaram na petista e disse que ela, era uma mulher rica e bem de vida enquanto o povo brasileiro continuaria na miséria.

“Sou rica, bem sucedida, muito bem de vida. Tentei ajudar vocês, miseráveis, imbecis, burros que votaram na Dilma, vocês vão depender de bolsa família e bolsa miséria pelo resto da vida, porque quanto maior o número de dependente de bolsas existir, maior o número de pobres. Vocês vão continuar na merda, e eu não, eu tenho condições de sair desse país que vai virar Cuba, que vai virar uma ditadura. Querem parar de me seguir, parem, eu faço questão. Estragaram o Brasil, merda de petistas.”

O vídeo voltou à tona após Pétala Barreiros usar a polêmica contra Deborah na formação de roça na terça-feira. Na hora de justificar seu voto, a influenciadora digital disse: “Ela é uma pessoa que tem opinião bem diferente da minha. Deem um Google, mas ela disse que os brasileiros poderiam morrer de fome porque a família dela é rica. Então, se a família dela é rica, ela não merece estar aqui disputando esse R$ 1,5 milhão. Uma pessoa que fala que o brasileiro tem que morrer de fome também não pode estar aqui clamando pelos votos”.

Quem também citou o vídeo na hora do voto foi Deolane Bezerra. “Você não para de pedir apoio ao Brasil, mas gravou vídeo indo embora do Brasil falando pros brasileiros morrerem de fome”, disse. Em seguida, a loira começou a imitar Deborah no vídeo.

Ao ser atacada pelas colegas, Deborah assumiu a autoria do vídeo, mas se justificou. “Eu fiz mesmo esse vídeo, há nove anos atrás, é antigo, eu já pedi desculpas. Eu sou um ser humano passível de erros, eu era mais nova, não tinha filhos, não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu pedi desculpas e paguei muito caro por isso”, disse.

A Deolane imitou a Deborah no vídeo polêmico que a peoa falou durante as eleições passadas #RoçaAFazenda pic.twitter.com/Q8fvZPXT6A — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 28, 2022

Pétala votou na Deborah. Olha só o que a influencer falou 👀 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/LJ5O8iU2C7 — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2022

Deborah Albuquerque está na roça

Principal alvo dos peões na segunda formação de roça do reality, Deborah Albuquerque está novamente na roça. A ex-Power Couple recebeu de votos dos colegas. Depois, com o poder da Chama, Deolane tirou os votos de Bia Miranda e passou para a rival.

Os outros roceiros são Vini Buttel, que foi indicado por Shayan à berlinda. Já Ingrid Ohara foi puxada da baia por Deborah Albuquerque e ocupou o terceiro banquinho. Quem sobrou no resta um foi Rosiane Pinheiro, que não foi salva por ninguém.

No entanto, Rosiane vetou Deborah da Prova do Fazendeiro, deixando a ruiva de fora da disputa e indo diretamente para a votação popular.

A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 28. Em seguida, será aberta a votação da segunda roça da temporada para o público.