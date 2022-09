VÍDEO: Deolane na Fazenda 2022 não perdoa e treta com Shayan

Madrugada pós estreia do reality show já ganhou uma das primeiras brigas do confinamento.

E o começo da décima quarta temporada do reality show rural da Record já começou com muitas faíscas. Deolane na Fazenda e Shayan protagonizaram um barraco na madrugada desta quarta-feira (14), pouco depois da estreia da nova edição. O iraniano fez algumas acusações contra a advogada e ela não gostou da atitude. O bate boca começou e outros peões se envolveram. Pouco antes da discussão, a dupla já havia trocado farpas.

Deolane na Fazenda e Shayan batem boca na madrugada

A confusão entre Deolane na Fazenda e Shayan aconteceu na madrugada, quando um grupo de participantes falava sobre a primeira dinâmica da temporada, que foi realizada ao vivo na estreia, e definiu quem vai participar da primeira prova do fazendeiro. Ao descobrir que Deolane Bezerra e Pétala Barreiros se conhecem do mundo de fora e são amigas há algum tempo, ele questionou se as duas teriam combinado uma aliança fora do casa antes do início do programa, o que não é permitido pelas regras do reality show.

Deolane e Pétala negaram qualquer encontro antes do início do confinamento e a advogada acusou o empresário de mentir com a acusação. “Vocês são aliadas lá trás, antes de começar A Fazenda, vocês não se encontraram? Nenhuma vez?”, perguntou o comerciante.

“Nenhuma vez”, afirmou Pétala. No mesmo instante, Deolane começou a responder os questionamentos do estrangeiro. “Não devia nem estar respondendo isso porque a gente assinou um contrato. A gente não se encontrou e pronto”, disse Deolane na Fazenda. A influenciadora ia continua sua resposta, quando ouviu um “aham” de Shayan, com aparente deboche.

“Aham o que? Tá questionando o que? Chama a Record”, rebateu Deolane na Fazenda 2022. Os dois começaram a bater boca e algumas peoas tentaram apartar a confusão. A advogada não quis saber se paz e começou a falar alto e na cara de Shayan: “mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu sequer encontrei a Pétala. Mentiroso! Lixo! Descarado! Sonso”.

“Não me encontrei com a Deolane”, afirmou novamente Pétala. A briga continuou e os peões trocaram acusações. Deolane na Fazenda disse que queria se afastar do empresário, porque não tinha paciência para homem “sem vergonha” como ele.

Depois da treta, Shayan desabafou com alguns colegas de confinamento, como o ator Iran Malfitano, que aconselhou o peão a tomar cuidado com a forma que fala certas coisas no programa.

Conhecida como uma pessoa sem papas na língua, Deolane já era aguardada como uma das promessas de “entretenimento” na casa. A advogada era bastante esperada e já tem rendido nos primeiros dias de confinamento.

Já Shayan, não ganhou grande favoritismo quando participou de seu reality anterior, o Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. Na ocasião, o iraniano ficou noivo da modelo Ana Prado e causou polêmica com um relacionamento conturbado. No final, os dois disseram “não” no altar e a modelo fez acusações contra o comportamento do ex por trás das câmeras.

Veja como foi a confusão:

Madrugada quase teve desistência

Outro momento marcante aconteceu nesta primeira madrugada de A Fazenda 2014 e novamente Deolane esteve em destaque. Tiago Ramos ficou abalado com uma situação do confinamento e ameaçou desistir, mas foi consolado pela advogada, além de Thomaz Costa e outros participantes.

O modelo ficou abalado ao ser classificado como “chato” e “ignorante” pelos participantes que estão confinados no Paiol de A Fazenda 2014 – disputando a 21ª vaga do elenco da edição.

Ele também ficou incomodado pela forma que foi rotulado, já que é mais conhecido por ser o ex-namorado da mãe do jogador Neymar. “É como se eu não tivesse nome”, desabafou. O modelo estava chorando quando Deolane também falou sobre ser classificada por muito tempo apenas como a “ex-noiva de MC Kevin” também citou Thomaz Costa, que foi namorado de Larissa Manoela.

O ator de Carrossel deu risada e concordou, comentando que foi questionado sobre o assunto pelos jornalistas que participaram das entrevistas com os participantes da edição. Deborah Albuquerque e Bárbara Borges também conversaram com Tiago, além de outros peões que apoiaram o famoso.

