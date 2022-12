VÍDEO: reação da Babi após ganhar roça falsa na Fazenda 2022

A primeira roça falsa da Fazenda 2022 foi definida e Bárbara levou a melhor diante Pétala e Deolane. Agora, a peoa terá até sábado para saber o que acontece no reality e então voltar para a tristeza das adversárias. Assista aos momentos da atriz do anúncio até a chegada no rancho.

Melhores momentos da Babi no rancho da roça falsa na Fazenda

Após anunciar a permanência de Deolane, Adriane Galisteu mostrou pela tela o retorno da advogada para a sede e frisou que só exibiu o momento a ela porque a roça era especial. Em seguida, a apresentadora informou que atriz foi eliminada em uma roça falsa.

Babi venceu a #EliminaçãoFalsa e está no Rancho do Fazendeiro 🥳🥳🥳 #EliminaçãoFalsa pic.twitter.com/fxUeMOM4UW — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

Visivelmente chocada com a notícia, Babi levou alguns minutos até entender que continuara no programa. A moça então vibrou e seguiu para o espaço destinado a ela até o sábado.

Veja como foi a Bárbara chegando no rancho da fazenda - espaço usado inicialmente para o paiol.

E Babi chega ao Rancho do Fazendeiro 🥳 Assista! #EliminaçãoFalsa pic.twitter.com/lzwzfQlcNq — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

A escolhida pelo público não perdeu tempo e foi assistir a TV do espaço, que tem transmissão em tempo real, e assistiu as adversárias Deolane, Pétala, Bia e Morango celebrando sua saída.

A atriz derrotou as adversárias como 42,32% dos votos e agora ficará dois dias no rancho secreto. Deolane Bezerra foi a segunda mais votada, com 47,26%, enquanto Pétala Barreiros somou apenas 0,42% dos votos.

Como foi a volta de Deolane?

Deolane não foi a escolhida pelo público e acabou voltando para a sede, acreditando ter sido salva pelos fãs. Naturalmente, a peoa comemorou o retorno ao lado das aliadas.

Para o grupo, o retorno da advogada é porque elas se tornaram favoritas do público. Mas no sábado, 3 de dezembro, as participantes devem se surpreender com o retorno de Babi ao jogo.

