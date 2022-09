Ruivinha cantando na Fazenda 14 impressiona; veja os vídeos

Os vídeos de Ruivinha cantando na Fazenda 14 repercutiram entre os internautas nos últimos dias. A influenciadora digital fez sucesso ao soltar ao voz interpretando I Will Always Love You, da cantora Whitney Houston, e Penhasco, de Luísa Sonza, ganhando elogios dos peões e dos fãs do reality.

Quem é Ruivinha de Marte?

Quem acompanha a amazonense antes dela se tornar uma peoa de A Fazenda 2022 já sabe que Ruivinha manda bem nos vocais. Após se tornar famosa na web com dancinhas desengonçadas, a influenciadora começou a investir em sua carreira musical e já tem algumas faixas lançadas.

No ano passado, a cantora lançou a faixa Denguinho, em parceria com o cantor Cremosinho, Não Te Quero Mais, também com Cremosinho e o DJ Alle Mark, e Te Esqueci, com o mesmo DJ.

Sozinha, ela já tinha lançado a faixa Passinho da Ruivinha, que repercutiu no TikTok. Em janeiro deste ano, ela lançou mais uma música solo, Bumbum de Grilo.

Seu último lançamento foi no mesmo dia em que foi anunciada como uma peoa do reality. Com um clipe temático de fazenda, Ruivinha divulgou a música Abre a Porteira, em parceria com Theus Costa.

Ruivinha cantando na Fazenda 14

Logo nos primeiros dias de confinamento de A Fazenda 2022, um vídeo de Ruivinha cantando na Fazenda 14 surpreendeu os internautas. A influenciadora digital ajudava os outros peões a arrumar a cozinha quando começou a cantar I Will Always Love You, uma das músicas mais famosas de Whitney Houston.

No confinamento, os peões ficaram maravilhados com a voz da influenciadora e a incentivaram a cantar mais. Na web, os internautas também fizeram elogios. “Ruivinha De Marte toda Cinderella fazendo as coisas cantando”, escreveu um fã. “A Ruivinha de Marte cantando “I Will Always Love You” fez um carinho na minha alma”, escreveu outro.

Assista ao vídeo da Ruivinha cantando na Fazenda 14:

A gente não sabia que precisava ouvir a Ruivinha de Marte cantando, até ouvir a Ruivinha de Marte cantando. 😱 A influenciadora deixou os colegas de #AFazenda14 maravilhados ao entoar “I Will Always Love You”, de Whitney Houston. Que vozeirão! Arrasou! (🎬: Reprodução/Playplus) pic.twitter.com/z7fkSmkcP8 — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 17, 2022

Ao longo da semana, Ruivinha cantou outras músicas para os peões. Enquanto conversava na casa da árvore com Deborah Albuquerque e Tati Zaqui, a influenciadora relembrou uma das músicas do filme Frozen e até imitou a voz da protagonista.

Na mesma música, além das vozes das personagens Anna e Elsa na infância, Ruivinha também cantou a parte na qual as princesas já estão adultas no filme, mudando o tom de sua voz.

Na terça-feira, 22, Ruivinha voltou a ser assunto na web ao cantar Penhasco, de Luísa Sonza, enquanto estava sentada na mesa com outros peões. A faixa faz parte do álbum Doce 22, lançado pela gaúcha no ano passado.

A Fazenda 2022

Ruivinha de Marte entrou tímida na competição, mas vem se soltando aos poucos. Nos primeiros dias, a influenciadora digital quase não apareceu na edição e não teve nenhum momento de destaque. No entanto, após a primeira eliminação, a amazonense entrou em uma briga com Deolane Bezerra.

Ruivinha está no grupo oposto ao da advogada, com Deborah Albuquerque e Tati Zaqui, desafetos da doutora. Ao ver a influencer com a ex-Power Couple, Deolane soltou uma indireta: “Menina, a Ruvinha quem viu quem vê, hein? Tava horrorizada com a Deborah dizendo que ficou com medo e agora?”

A amazonense não gostou do comentário da loira e rebateu: “Eu comecei a ver com os meus próprios olhos. Ninguém precisa me falar mais nada, eu já tenho a minha própria visão sobre você”.

As duas começaram a trocar ofensas e Deolane chamou Ruivinha de “plantinha”, “urubu” e “hiena carniceira”. A influenciadora, por sua vez, disse que a advogada era muito barraqueira.

