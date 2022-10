VÍDEO: veja como foi a briga na Fazenda 2022 entre Shay e Tiago

Após a volta de Deolane da roça, na noite de quinta-feira, 20, teve briga na Fazenda 2022 entre Shay e Tiago. Os seguranças do reality precisaram entrar dentro da sede para separar os participantes.

Veja como foi a briga na Fazenda

A briga na Fazenda começou quando Shay retornou da roça. O peão foi comemorar a permanência no jogo, mas Vini e Tiago viram na cena uma provocação.

Durante o intervalo comercial, Adriane Galisteu chegou a entrar ao vivo na casa para pedir para que os participassem se acalmasse, já que estavam ao vivo.

Mas a paz durou pouco e assim que Deolane voltou da berlinda, Tiago foi até Shay e os dois começaram a bater boca. Como é possível ver no vídeo, o influencer bateu com uma garrafa de água no iraniano, que acabou acertando o cotovelo em Tiago.

Com a confusão generalizada, dois seguranças precisaram entrar na casa para separar a briga.

Detalhe é que enquanto os peãos se enfrentavam, Adriane Galisteu ainda estava no ar. A apresentadora chegou a comentar que poderia ter expulsão, mas logo se despediu sem fazer mais comentários sobre a situação.

Assista ao vídeo da briga:

Obviamente é Tiago expulso , ele indo para cima do Shay o tempo todo, e Shay completamente acuado se defendendo do maluco, desequilibrado, isso é assustador gente. JÁ CHEGA CARELLI , TIAGO JÁ ERA PARA SER EXPULSO FAZ TEMPO. #EliminacaoAFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/EhcTyFl9TR — katarina Garces (@kat_prin) October 21, 2022

Depois que os seguranças entraram, os integrantes do Grupo A ficaram na sala e os participantes do grupo B então se fecharam no quarto. Por lá, eles chegaram a cogitar um protesto.

Nervosos com a situação, Shay, Déborah, Kerline, Bárbara, Ruivinha, Pelé e Allex lamentaram a situação que chegou o programa e discutiam quanto poderia custar a multa da Fazenda.