Quem é Vini Büttel de A Fazenda 2022, participante do reality

Peão da décima quarta edição já participou do reality “De Férias com o Ex”

O modelo e influenciador digital Vini Büttel de A Fazenda 2022 tem 32 anos. O rapaz já é um velho conhecido do mundo dos realities show, já que participou do “De Férias com o Ex 3” (MTV) e do “A Casa” (Record TV).

Saiba mais sobre um dos peões da décima quarta temporada abaixo!

Quem é Vini Büttel de A Fazenda 2022?

Vinicius Büttel é um dos concorrentes da décima quarta temporada de A Fazenda 2022 e se junta a nomes como Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque, Thomas Costa e Ruivinha de Marte na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O peão Vini Büttel de A Fazenda 2022 é modelo e influenciador digital e participou da terceira temporada do “De Férias com o Ex”, em 2018, com a ex-namorada Martina Sanzi. Antes disso, foi um dos competidores do “A Casa”, em 2017 — reality no qual 100 desconhecidos dividiam uma casa projetada para comportar apenas quatro pessoas.

Vini já foi eleito Mister Espírito Santo em 2019 e, no mesmo ano, participou do Mister Brasil.

Recentemente, o rapaz virou assunto nas redes sociais por ter fotos íntimas reveladas ao público sem o seu consentimento.

Horários A Fazenda 2022

Segunda-feira: 23h00

Terça-feira: 23h00

Quarta-feira: 23h00

Quinta-feira: 23h00

Sexta-feira: 23h00

Sábado: 22h45

Domingo: 23h15

A Fazenda 14 vai ter Paiol

A casa de vidro do reality rural, o Paiol A Fazenda retorna na temporada de 2022. Quatro famosos vão ser selecionados para a atividade. Rodrigo Carelli, diretor do reality da Record TV, não deu detalhes sobre os participantes da dinâmica, mas é esperado que se repita a seleção do ano passado e disputem dois homens e duas mulheres.

Essas quatro pessoas que vão entrar no Paiol A Fazenda 2022 ficarão por lá durante três dias. Neste período, o público votará de casa para definir quem merece a oportunidade de entrar no confinamento rural. Após os dias de votação, Adriane Galisteu vai informar ao vivo quem ganhou a votação.

Este participante se tornará o 21º peão ou peoa oficial da temporada e entra na casa para surpreender os novos colegas de confinamento. O novo integrante do elenco terá as mesmas chances de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Se este escolhido do público terá ou não imunidade em sua primeira semana na casa, não há revelações até o momento.

A votação será no site oficial da Record, o R7. Para conseguir participar da dinâmica, é só acessar o site https://recordtv.r7.com/programacao e ir na aba de “A Fazenda 2022”. Não é necessário ter cadastro para votar.