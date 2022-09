Votação A Fazenda 14 é que dia? Público vota a partir de quarta-feira

Ainda em dúvida sobre votação A Fazenda é que dia? A primeira roça da temporada será formada durante o programa ao vivo de terça-feira, 20, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, mas o público só poderá escolher quem deve ir para casa a partir de quarta-feira.

Já participe da enquete A Fazenda

Votação A Fazenda 14 é que dia para o público?

A votação A Fazenda 14 acontece entre os peões na terça-feira, mas só é aberta para o público no dia seguinte. Isso porque na quarta-feira é realizada A Prova do Fazendeiro e um deles ganha a chance de escapar da berlinda.

O cronograma do reality show funciona assim: na terça, os peões formam a roça. A dinâmica contempla a indicação do fazendeiro, a votação aberta entre os peões, a puxada da baia e o resta um. Há ainda os poderes do lampião, que podem alterar toda a dinâmica dos votos.

Ao final do resta um, o público conhecerá os quatro roceiros mas a votação ainda não será aberta. Na quarta-feira, os indicados à berlinda participam da Prova do Fazendeiro. Quem vencer não só escapa da votação popular, mas se torna o dono do chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra. O todo poderoso ganha a chance de indicar um rival na próxima roça e ainda desfruta do Rancho do Fazendeiro.

É somente ao final do programa de quarta-feira que a votação é aberta. O público tem um pouco mais de 24 horas para acessar o portal do R7 e escolher qual peão deve continuar no jogo.

Em A Fazenda, a votação escolhe de forma diferenciada quando comparada a outros realities shows. O público vota para ficar e não para eliminar. Ou seja, ter o maior número de votos para permanecer no jogo é um indicativo de popularidade. É eliminado quem recebe a menor quantidade de votos, ou seja, que tem pouco engajamento dos fãs ou não agradou a audiência.

Terça-feira: formação de roça.

A votação A Fazenda 14 é que dia? Quarta-feira: prova do fazendeiro + votação é aberta para o público no R7.

Quinta-feira: fim da votação durante o programa ao vivo + anúncio do eliminado.

Quantos anos tem a Deolane? Saiba qual a idade da ‘Doutora’

Como votar em A Fazenda 2022 no R7?

Não é necessário ter cadastro no portal R7 para participar da votação. Basta acessar o site oficial do programa para participar das votações da roça e da escolha dos poderes do lampião.

A votação da roça A Fazenda ocorre de quarta-feira à noite até quinta-feira, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerra a contagem ao vivo.

1- Acesse o site oficial de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

2- Logo na página inicial, a votação da roça já vai aparecer. Quando há votação para escolha dos poderes do lampião, a enquete também fica na primeira página;

3- Clique sobre o peão que deve permanecer no jogo;

4- Em poucos segundos, o voto será computado. O público pode votar quantas vezes quiser.

Onde passa a Cabine de Descompressão?

Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão, comandado por Lucas Selfie – Lidi Lisboa não retorna para conduzir as entrevistas neste ano.

A Cabine é o momento em que o ex-peão fala sobre sua passagem no programa e responde as perguntas do apresentador sobre os principais momentos de sua passagem no reality, incluindo flertes, brigas e amizades.

O conteúdo é exclusivo para os assinantes do Playplus. Para assistir as entrevistas, é necessário ter o plano de assinatura pago da plataforma de streaming, que também oferece câmeras exclusivas durante 24 horas por dia no pay-per-view.