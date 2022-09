Votação A Fazenda 2022: parciais indicam Ingrid a 2ª eliminada

A segunda berlinda da temporada é totalmente feminina: Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro levaram a pior e agora dependem da ajuda do público na votação A Fazenda 2022 para garantir mais uma semana no confinamento. Por enquanto, as parciais já apontam quem será a eliminada da semana entre as peoas.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Rose ou Ingrid, quem fica? VOTE

Como está a votação A Fazenda 2022?

Por enquanto, Ingrid Ohara é quem corre perigo de sair, segundo as parciais do UOL e Jornal DCI. Em ambas, a youtuber é a menos votada para ficar no reality show rural e perde para as adversárias de berlinda.

A enquete do UOL traz a jovem na lanterna da votação A Fazenda 2022 com 29,46% dos 5600 votos computados até agora. Ela perde para Deborah Albuquerque, que vem em segundo lugar com 34,39% e também Rosiane Pinheiro, que soma 36,14% e respira mais aliviada na primeira colocação.

Na parcial do DCI, o cenário se repete. Rosiane fica em primeiro, Deborah aparece em segundo e Ingrid amarga no último lugar. De um total de mais de 53 mil votos, Rosiane aparece com 40,1% do favoritismo e briga no topo da enquete com Deborah, que tem 38,5% até agora.

Ingrid está longe dos percentuais das colegas de confinamento e soma até o momento apenas 21,4% dos votos para ficar.

A votação A Fazenda 2022 do UOL e DCI não afeta o jogo. Essas enquetes servem para exemplificação de possíveis cenários da roça e de qual lado o público está, mas a única enquete oficial do programa é a do R7. *A consulta das parciais foi realizada na faixa das 07h30 desta quinta-feira (29) e pode ser atualizada ao longo do dia.

Histórico da votação A Fazenda 2022

UOL – 07h30

Deborah Albuquerque: 34,39%

Ingrid Ohara: 29,46%

Rosiane Pinheiro: 36,14%

UOL – 01h30

Deborah Albuquerque: 39,97%

Ingrid Ohara: 27,26%

Rosiane Pinheiro: 32,77%

DCI – 07h30

Deborah Albuquerque: 38,5%

Ingrid Ohara: 21,4%

Rosiane Pinheiro: 40,1%

DCI – 01h30

Deborah Albuquerque: 45,10%

Ingrid Ohara: 28,50%

Rosiane Pinheiro: 26,40%

Que horas encerra a votação no R7.com?

A votação A Fazenda 2022 será encerrada nesta quinta-feira (29) entre às 23h00 e ooh25, que é o horário de hoje do programa, de acordo com o cronograma oficial do canal. A enquete oficial do reality show é encerrada ao longo do programa, pouco antes do anúncio do eliminado.

Adriane Galisteu informa o público sobre o andamento da votação A Fazenda 2022 e diz quando ela é encerrada. Pouco depois, a apresentadora faz seu habitual discurso e revela quem foi o eliminado da vez.

As porcentagens de cada roça são divulgadas apenas para os fãs do programa pela televisão, os participantes confinados não costumam ser informados sobre os números de cada um na berlinda.

Como votar

Para salvar seu participante favorito que está em perigo, é necessário participar ativamente da votação A Fazenda 2022. Para isso, vai ser preciso acessar o site oficial da Record TV, o R7.com. É bom lembrar que os votos são para salvar, ou seja, clique naquele peão que você quer ajudar e não no competidor que você quer ver fora do jogo.

Não é necessário ter cadastro no site e você pode participar da votação A Fazenda 2022 quantas vezes quiser. No entanto, apenas votos em território nacional são validados no sistema do programa.

1 – O primeiro passo é acessar o endereço do R7: https://www.r7.com/

1 – Em seguida, clique na aba A Fazenda 14 no canto superior esquerdo do site

2 – Seleciona a enquete de votação A Fazenda 2022 no início dessa nova página ou vá em “enquetes” na aba “novidades” e faça o mesmo

3 – Selecione o participante que deseja salvar na votação A Fazenda 2022

4 – Clique na caixinha “sou humano” da verificação de robôs

5 – Confirme o seu voto e pronto!

