Votação A Fazenda 2022: porcentagem de quem vence paiol

A Votação A Fazenda porcentagem já indica quem vai ser o famoso que vai entrar em A Fazenda 2022 na noite desta quinta-feira, 15. André, Suzi, Baronesa, Bia e Créu disputam a última vaga no elenco do programa, mas apenas um deles terá a oportunidade de competir pelo prêmio de R$1,5 milhão. O resultado será anunciado hoje pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como está a votação A Fazenda porcentagem?

Em consulta realizada às 14h, horário de Brasília, na enquete UOL, quem deve entrar em A Fazenda 2022 é Claudia Baronesa. A mãe de Mc Gui está na liderança com 32,97% dos votos e possui altas chances de se tornar a 21ª peoa na noite de hoje.

Em segundo lugar está Créu, com 29,92% dos votos. Depois que o cantor e Moranguinho desenterraram uma briga antiga no programa, parte dos internautas começou a dizer que funkeiro deveria entrar no reality para causar mais ‘fogo no feno’ com a dançarina. No entanto, ele ainda está com alguns pontos percentuais abaixo da empresária.

Bia Miranda, que começou liderando a votação com 33,18%, caiu para o terceiro lugar e agora soma apenas 21,99%. A neta de Gretchen entrou no paiol como a favorita para vencer a competição, mas perdeu força ao longo dos últimos dias, a medida que seus concorrentes se destacaram.

Em quarto e quinto lugar estão André e Suzi, respectivamente. O jogador de futebol tem apenas 9,69% dos votos do público, enquanto a atriz está na lanterna com 5,42%.

O resultado da Votação A Fazenda porcentagem será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu durante o programa ao vivo desta quinta-feira. Ainda hoje, o (a) escolhido (a) pelo público chega na sede e se junta ao time dos peões.

A partir de segunda-feira, o reality começa a seguir o cronograma de atividades com prova de fogo, formação de roça e eliminação.

Quem é Baronesa, favorita do paiol?

Se os números se confirmarem, será Cláudia Baronesa quem vai entrar na competição. Esse não será o primeiro reality show da loira – neste ano, ela participou do Power Couple Brasil 6 ao lado do marido Rogério Alves. No entanto, o casal desistiu da atração logo no começo após uma briga generalizada na sede.

Baronesa tem 48 anos e é empresária. É mãe de Mc Gui, que participou de A Fazenda no ano passado. Foi nesse período que ela e o marido se envolveram em uma briga virtual com a cantora Jojo Toddynho, após a carioca criticar o funkeiro nas redes sociais.

“Jojo Todynho, um pai e uma mãe defendem seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que esqueça, vai tomar no seu c*”, escreveu Rogério Alves.

Além de Mc Gui, Baronesa é mãe de Stefani, 28, fruto de uma relação anterior. Em 2014, ela perdeu um filho, Gustavo, aos 17 anos, morto por uma overdose de cocaína.

Como participar da votação do paiol no R7?

Ainda dá tempo de participar da votação do paiol e contribuir para a votação A Fazenda porcentagem. Siga os passos:

1 – Acesse o portal oficial de A Fazenda no R7: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13.

2- Logo na tela inicial, a enquete já irá aparecer. Escolha entre Andé, Bia, Baronesa, Suzi ou Créu clicando sob a foto de quem você quer que entre no programa.

3- Faça a validação de segurança clicando em ‘sou humano’.

4- Em poucos segundos, o voto será computado. Vote quantas vezes quiser.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda começa às 23h, horário de Brasília, na Record. Hoje, Adriane Galisteu vai encerrar a votação do paiol ao vivo e o público acompanhará a chegada do (a) famoso (a) mais votado na sede. Também serão exibidos os principais momentos desde a vitória de Lucas Santos como fazendeiro e as tretas do dia – incluindo uma nova discussão entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque.