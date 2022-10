Votação A Fazenda 2022: porcentagem revela Thomaz eliminado

A votação da quinta roça de A Fazenda 2022 está a todo vapor e as torcidas do reality show já escolheram seus lados. Thomaz, Shayan e Deolane competem pela permanência, mas o futuro do ex-Carrossel parece já estar traçado, de acordo com a votação A Fazenda porcentagem, que não está nada favorável para o rapaz.

Thomaz Costa tem o pior desempenho na votação A Fazenda porcentagem das enquetes do UOL, Na Telinha, Diário do Nordeste e Votalhada e tem sido apontado como o provável quinto eliminado da temporada – todas as parciais foram consultadas na faixa das 09h00 desta quinta-feira (20) de eliminação.

A briga pelo primeiro lugar tem sido entre Deolane Bezerra e Shayan Haghbin, que aparentam não ter dificuldade em conseguir um bom percentual na berlinda para garantir mais uma semana no programa. Em três das parciais avaliadas a advogada vem em primeiro e em uma delas Shayan assume a liderança.

Enquete UOL

Na votação A Fazenda porcentagem da enquete do UOL, Thomaz tem apenas 20,69% dos votos mais de 20 mil votos computados. Shayan estava na primeira posição no começo da manhã, por volta das 07h00, mas caiu um pouco e agora assume a segunda posição com 39,28% dos votos. Deolane, que estava em segundo, melhorou sua performance e agora está com 40,03% dos votos para ficar.

Deolane Bezerra estava com 38,64% às 07h00 e aumentou para 40,03% às 09h00

Shayan Haghbin estava com 40,19% às 07h00 e caiu para 39,28% às 09h00

Na Telinha

No portal Na Telinha, o percentual de Thomaz é bem baixo, o ator tem apenas 2,2% dos mais de 20 mil votos computados. Porém, aqui Shayan também tem pouco favoritismo, o estrangeiro está na frente do ex-Carrossel, mas por pouco, somando 6,7% até o momento. Quem respira com grande alívio nesta votação A Fazenda porcentagem é Deolane Bezerra, que tem 91,1% e lidera com tranquilidade.

Diário do Nordeste e Votalhada

No Diário do Nordeste, Deolane está na frente na votação A Fazenda porcentagem com 39,4% dos mais de 4600 votos contabilizados. Shayan vem próximo, com 37,8% na segunda colocação. Na lanterna está Thomaz, com 22,8% dos votos para ficar no jogo.

Já na enquete do site do Votalhada, Shayan assume a liderança com 60% dos mais de 4600 votos computados. Por aqui, Deolane está na segunda posição, com 27% dos votos. Thomaz também assume esta lanterna, somando apenas 13% dos votos.

Como votar no R7.com para salvar alguém

Caso você queira ajudar um dos peões que estão na roça esta semana, ainda há tempo. A votação oficial do programa, que ocorre no site do R7.com, fica no ar até o programa ao vivo de eliminação e a apresentadora Adriane Galisteu informa quando a enquete é encerrada. Até lá, os votos são ilimitados!

Para votar, não é necessário ter nenhum cadastro no site oficial da Record TV, é só seguir o passo a passo e repeti-lo quantas vezes quiser. É importante frisar que apenas votos em território nacional são válidos. Se você estiver fora do país, não poderá votar.

1 – Acesse o site no endereço: https://www.r7.com/

2 – Clique na aba de A Fazenda 14 no canto superior esquerdo

3 – Clique na enquete de votação

4 – Selecione o peão ou peoa que quer salvar da eliminação

5 – Selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs

6 – Para finalizar, aperte o botão “votar”. Seu voto será confirmado!

