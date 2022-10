Votação A Fazenda roça 2022 R7: peoa já está com pé na porta

A votação A Fazenda roça 2022 R7 está no ar e as torcidas de Deborah Albuquerque, Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos estão mobilizadas para salvarem seus peões favoritos. Porém, o resultado desta quinta-feira (6) de eliminação parece já estar desenhado e vai ser difícil para Rosiane escapar. Todas as parciais de enquetes apontam para o mesmo resultado.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 3ª roça?

Rosiane é indicada como terceira eliminada pelo DCI e UOL

Como a votação A Fazenda roça 2022 R7 oficial não libera parcial, consultamos enquetes extraoficiais para conferir o andamento da berlinda. Por enquanto, por volta das 13h00, Rosiane tem o pior desempenho das enquetes “quem deve ficar” do Jornal DCI e do UOL. A peoa fica em último na nossa parcial, somando apenas 11,3% do favoritismo para ganhar a berlinda.

Nesta enquete, que soma mais de 14 mil votos, ela aparece bem distante de seus adversários. Tiago estão na segunda posição com 23,4% das intenções de votos, enquanto Deborah Albuquerque disparou na liderança e soma 65,3%.

A enquete do UOL concorda com o DCI e por lá o cenário se repete. Rosiane tem apenas 29,04% e fica em último lugar. A diferença nesta parcial é que Deborah vem em segundo lugar com 31,34% e Tiago Ramos lidera com 39,62% dos mais de 34 mil votos.

Uma análise interessante da enquete do UOL é que Rosiane começou a manhã de hoje com um desempenho muito melhor. A dançarina chegou a ficar entre os mais votados, mas conforme a manhã foi avançando, ela perdeu o posto e caiu para a terceira colocação, lugar que sustenta até agora no período da tarde.

Votação A Fazenda roça 2022 R7 – Como estão as redes sociais

Outra forma de ter uma ideia de como anda a votação A Fazenda roça 2022 R7 é analisar grandes perfis que cobrem realities nas redes sociais. No Twitter, Rosiane vem perdendo feio. Das 15 enquetes que o Votalhada avaliou durante sua análise do meio dia, em nenhuma Rosiane consegue sair da última colocação. Ela tem percentuais baixos em todas elas.

Foram analisados as enquetes de 15 perfis, o que resultou em mais de 92 mil votos. Destes números, Deborah libera com folga, 60,36%, Tiago vem na segunda colocação com 32,11% e por último aparece Rosiane com apenas 7,53 das intenções de votos.

Enquete de Adriane Galisteu

Adriane Galisteu, apresentadora do reality show, também tem uma enquete extraoficial em seu perfil na rede social. Na conta da famosa, foram contabilizados mais de 9 mil votos e por lá o mesmo resultado se desenha. Deborah é líder da votação A Fazenda roça 2022 R7 com 62,6% do favoritismo.

Tiago vem em segundo lugar e se mantém firme com 30,8% dos votos. Rosiane fica longe dos colegas de confinamento e soma apenas 6,6%.

Até que horas pode votar?

Você pode participar da votação A Fazenda roça 2022 R7 até o programa ao vivo desta quinta-feira do reality show. Segundo a programação oficial da emissora, o episódio de hoje ficará no ar entre 22h30 e 00h15, depois da reprise da novela Amor Sem Igual. Será durante este período que a enquete oficial do r7.com será finalizada.

Lembrando que apenas a votação no site da Record TV é valida para a contagem de votos do reality show rural. Qualquer enquete extraoficial, até mesmo da apresentadora Adriane Galisteu, fica de fora dos números oficiais do programa.

Geralmente, a produção dá uma boa margem de tempo para o público votar durante o programa ao vivo. O encerramento da enquete só é realizado perto do anúncio do eliminado, que costuma ocorrer já no fim do programa de quinta-feira, às vezes até mesmo no começo da madrugada de sexta-feira. Por isso, pode ficar tranquilo que a votação A Fazenda roça 2022 R7 ainda tem muito tempo no ar.

Cada roceiro pediu ajuda ao público para ficar. Veja como foram os discursos:

