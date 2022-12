Votação da Enquete A Fazenda 2022: Babi deve sair na penúltima roça?

Bárbara Borges enfrenta mais uma roça no reality rural, a penúltima da temporada. Se a atriz vencer, ela fica mais perto do prêmio de R$ 1,5 milhão, mas qual sua opinião? Vote na enquete A Fazenda 2022 e ajude a definir o rumo do jogo.

O público já pode escolher qual dos três peões deve ficar no reality. A votação fica aberta desde a noite de domingo até o final do programa ao vivo na segunda, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem do votos momentos antes de anunciar o nome do "eliminado".

Para participar da votação, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo na primeira página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que vença a roça falsa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

A Fazenda 2022 ainda conta com oito peões em seu elenco. O programa termina em 15 de dezembro, quinta-feira, quando o vencedor levará para casa o prêmio de R$1,5 milhão.

