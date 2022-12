Votação da Fazenda 2022: porcentagem de quem sai na penúltima roça

Hoje é dia de eliminação em A Fazenda! Na noite desta segunda-feira, 12, mais um peão vai deixar o confinamento em Itapecerica da Serra e dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão. A votação da Fazenda 2022 nas enquetes extraoficiais mostra uma disputa acirrada entre André Marinho e Iran Malfitano, que estão com a menores porcentagens de votos.

Como está a votação da Fazenda 2022 na 13ª roça?

Em consulta realizada às 13h30, horário de Brasília, na enquete do DCI, o cenário estava desfavorável para Iran Malfitano. O ator somava apenas 14,9% dos votos para ficar e corre risco de deixar o confinamento caso seus fãs não engajem na votação da Fazenda.

André Marinho também está com uma baixa porcentagem de votos, mas segue em terceiro lugar com 22% dos votos.

Quem lidera a votação é Bárbara Borges. A atriz soma 41,1% dos votos e não corre riscos de deixar a competição, se consolidando como uma das favoritas para chegar até a final. Em todas as roças em que esteve, a loira conseguiu uma porcentagem expressiva de votos. Além disso, foi a vencedora da roça falsa na 11ª semana.

Bia Miranda também deve seguir no confinamento. A neta de Gretchen soma 22% dos votos e está na segunda colocação.

Votação da Fazenda 2022 DCI

Bárbara Borges: 41,1%

Bia Miranda: 22%

André Marinho: 22%

Iran Malfitano: 14,9%

No UOL, o cenário é diferente. O menos votado é André Marinho, com apenas 16,26% da preferência do público. A porcentagem do cantor está próxima a de Iran Malfitano, que está em terceiro lugar com 18,29%.

Bárbara Borges e Bia Miranda devem garantir uma vaga no top 4. A atriz lidera com 37,54%, enquanto a modelo tem 27,91%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente noR7.

Parcial UOL

Bárbara Borges: 37,54%

Bia Miranda: 27,91%

Iran Malfitano: 18,29%

André Marinho: 16,26%

Quando será a eliminação da 13ª roça?

A eliminação acontece nesta segunda-feira, 12, a partir das 22h30, horário de Brasília. Após a saída de mais um peão do jogo, haverá a formação da última berlinda da temporada, que definirá o top 3 do programa.

Os peões remanescentes vão disputar a primeira vaga na grande final de A Fazenda, que acontece na quinta-feira, 15. Quem vencer a prova estará salvo, enquanto os outros três encaram o julgamento do público pela última vez. A eliminação ocorre na terça, 13.

Ainda na terça, todos os peões voltam para uma lavação de roupa suja, oportunidade para tirar a limpo todos os conflitos que rolaram ao longo da temporada.

Na quarta, o top 3 ganhará uma festa especial. O programa termina na quinta, com o anúncio do vencedor do prêmio de R$1,5 milhão. Ao contrário dos últimos anos, apenas três peões vão chegar até o último dia da competição - o programa sofreu um desfalque no elenco com duas eliminações e duas expulsões.

CRONOGRAMA

Domingo (11): prova com os ex-participantes + formação de roça surpresa;

Segunda-feira (12): eliminação da 13ª roça + formação da última berlinda;

Terça-feira (13): lavação de roupa suja com todos os participantes + última eliminação;

Quarta-feira (14): última festa da temporada;

Quinta-feira (15): final de A Fazenda 2022.