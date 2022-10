Votalhada A Fazenda 2022 analisa resultado da 4ª roça

O resultado da quarta roça da temporada se aproxima. Bárbara, Tati ou Vini, um deles vai se despedir hoje do confinamento de Itapecerica da Serra e a chance de receber o título de campeão. Mas quem? Consultamos as enquetes e análises do votalhada A Fazenda 2022 para saber qual deve ser o resultado desta quinta-feira (13).

Como está a parcial do Votalhada A Fazenda 2022 da roça desta semana

Para quem não conhece, o Votalhada é um site que reúne análises de votações em realities e consulta diversas enquetes em sites, redes sociais, plataformas, entre outros. Além de analisar as votações de terceiros, o Votalhada também tem suas próprias enquetes.

Na faixa das 15h00 de hoje (13), conferimos como andam os votos na enquete Votalhada A Fazenda 2022 do site. Por lá, Bárbara tem sido a mais votada para ficar e tem por enquanto 41% dos mais de 7 mil votos computados até então. Tati aparece em segundo lugar com 35% e Vini fica em último com 24% dos votos.

Tati: 41% para ficar

Babi: 35% para ficar

Vini: 24% para ficar

No entanto, é importante frisar que esta é a única votação em que Bárbara está em uma boa posição. Nas demais, ela amarga na lanterna, como você verá a seguir.

No Twitter

A enquete do Twitter do Votalhada A Fazenda 2022 discorda dos números do site. Na rede social, a parcial da votação tem Bárbara em último lugar com 28,7%, Tati em segundo lugar com 32,9% e Vini na liderança com 38,4%. Aqui, mais de 10 mil votos foram contabilizados para a análise

Tati: 32,9% para ficar

Babi: 28,7%% para ficar

Vini: 38,4% para ficar

Compilado de parciais aponta eliminação de Bárbara

A análise da faixa das 15h00 do Votalhada A Fazenda 2022 mostra que Bárbara é quem corre risco de sair do programa. O site avaliou as enquetes de 13 sites, o que somou mais de 779 mil votos analisados.

Deste compilado, Vini fica em primeiro com 39,33% dos votos. Tati Zaqui aparece na segunda posição com 31,21% dos votos e Bárbara assume a lanterna com 29,46%.

Tati: 31,21% para ficar

Babi: 29,46% para ficar

Vini: 39,33% para ficar

O mesmo acontece com a análise que o Votalhada A Fazenda 2022 fez no Twitter. Na parcial foram usadas enquetes de 16 perfis, o que totalizou mais de 176 mil votos.

Assim, Bárbara continua a menos votada, com apenas 26,21% dos votos para ficar. Tati Zaqui segue na segunda posição, desta vez somando 33,93% e Vini lidera com 39,86%.

Tati: 33,93% para ficar

Babi: 26,21% para ficar

Vini: 39,86% para ficar

Como foi formada a 4ª roça

A quarta roça foi formada na última terça-feira (11) e contou com algumas surpresas, como gente se jogando na roça e chama cancelada. A noite começou com a indicação do fazendeiro Alex Gallete, que jogou Vini Buttel na berlinda.

Depois, os votos da casa colocaram Bia Miranda na berlinda. A menina puxou Bárbara Borges da baia e a atriz foi quem começou o Resta Um. No final da dinâmica de salvamentos, Kerline precisou escolher entre Thomaz Costa e Tati. A ex-BBB explicou que fazia parte da estratégia de seu grupo deixar um dos integrantes sobrar para ocupar o quarto banquinho e assim ter o poder do veto e a chance de ganhar a prova do fazendeiro.

Por isso, a famosa não salvou a amiga Tati e escolheu salvar Thomaz. Com isso, Tati sobrou e se tornou a quarta roceira. Ela vetou Vini Buttel e seus aliados comemoram. Porém, na noite de quarta-feira (12), tanto a cantora quanto Bárbara se deram mal na prova e elas perderam o chapéu para Bia, que escapou da berlinda.

A chama cancelada na noite de votação foi a amarela, que estava nas mãos de Pelé Milflows. O participante leu o papel fora de hora e por isso teve seu poder cancelado.

Veja como foi:

