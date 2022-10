Votalhada A Fazenda 2022: análise indica resultado da 6ª roça

Veja como estão as parciais do Votalhada A Fazenda 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@barbaraborgesoficial/Record

Após prova do fazendeiro, roça foi definida e trio disputa por permanência.

Vini Buttel e Bárbara Borges estão na roça pela segunda vez, já Pétala Barreiros faz sua estreia na berlinda. Quem sai e quem fica nesta sexta disputa por permanência da temporada? A análise do Votalhada A Fazenda 2022, site que compila votações de realities, já indica um possível resultado para esta noite de quinta-feira (27), dia de eliminação.

Parciais do Votalhada A Fazenda 2022

No site do Votalhada, Bárbara Borges tem vencido a votação com folga. A atriz e ex-paquita soma até o momento 76% dos mais de 3 mil votos computados e dispara na frente dos adversários.

Pétala Barreiros é a segunda colocada com 14% dos votos. Bem perto de seu percentual está Vini Buttel, com apenas 10%, e ocupa a lanterna da parcial do Votalhada A Fazenda 2022.

No Twitter do Votalhada, o cenário é mesmo. Bárbara vem na frente com uma larga vantagem e soma 70,2% dos mais de 6 mil votos computados até então.

Pétala aparece em segundo com 20,6% dos votos e Vini Buttel amarga na lanterna, com apenas 9,2% do favoritismo do público para ficar.

Parcial do Votalhada A Fazenda 2022 do site - 09h00

Vini Buttel: 10%

Petala Barreiros: 14%

Bárbara Borges: 76%

Parcial do Votalhada A Fazenda 2022 do Twitter - 09h00

Vini Buttel: 9,2%

Petala Barreiros: 20,6%

Bárbara Borges: 70,2%

Análise do Votalhada A Fazenda 2022 sobre as votações em sites

Para quem não conhece o Votalhada, uma pequena explicação. O site tem suas enquetes próprias, mas também faz análises compilando as parcias de outros portais. O site confere as enquetes de diversos sites e perfis nas redes sociais, soma tudo e faz um percentual mostrando a chance de cada peão na berlinda.

Na análise mais recente do site, às 08h00, Pétala apresentou o pior percentual. O Votalhada A Fazenda 2022 reuniu as enquetes de 13 sites, o que contabilizou mais de 261 mil votos. A influenciadora está na lanterna com apenas 14,94% dos votos.

Nas primeiras colocações, Bárbara e Vini estão quase empatados, ele com 42,82% e ela com 42,24%. A diferença entre eles é de apenas 0,58%.

Vini Buttel: 42,82%

Petala Barreiros: 14,94%

Bárbara Borges: 42,24%

Análise da votação nas redes sociais

Nesta outra análise, o Votalhada A Fazenda 2022 consultou 16 perfis no Twitter, incluindo o da apresentadora do reality show, Adriane Galisteu. Nesta parcial, mais de 115 mil votos foram contabilizados e o pior cenário está para o lado de Vini.

Aqui, Bárbara dispara com 69,46% dos votos. Pétala vem em segundo com 21,58% dos votos e Vini aparece em último com apenas 8,96%.

Vini Buttel: 8,96%

Petala Barreiros: 21,58%

Bárbara Borges: 69,46%

Pelé escapou da 6ª roça

Pelé também estava na sexta roça da temporada, mas teve sorte de escapar da disputa por permanência ao vencer a prova do fazendeiro da semana. O peão derrotou Bárbara Borges, uma das suas aliadas no grupo B, e Pétala Barreiros, integrante do grupo adversário, o time A.

Vini não pôde participar da disputa pelo chapéu, pois foi vetado por Pelé, o quarto roceiro da semana. "Minha última disputa pelo lampião foi muito difícil com o Vini, o bicho é brabo, então hoje vou vetar ele", comentou o músico durante o momento.

O rapper acabou na roça porque sobrou na dinâmica do Resta Um. Na quarta-feira (26), ele venceu uma disputa que exigiu habilidade e mira. Veja como foi:

