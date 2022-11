Votalhada A Fazenda 2022: qual será o resultado da 10ª roça hoje (24/11)

Bárbara Borges e Moranguinho competem em mais uma berlinda, já Kerline Cardoso pisa na roça do programa pela primeira vez. As três competem pela permanência no jogo e as parciais do Votalhada A Fazenda 2022 apontam quem deve se despedir da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 10ª roça?

Como estão as parciais do Votalhada A Fazenda 2022?

O Votalhada, site que análises de votações de realities, tem duas enquetes para medir o favoritismo do público: uma em seu site oficial e outra no perfil do Twitter. Em ambas, a situação de Kerline Cardoso está complicada. A peoa do grupo B aparece na última posição e com menos chances de permanecer no programa.

Twitter

Na rede social, durante a consulta realizada na faixa das 07h00, Kerline aparece com apenas 18,8% dos mais de 5 mil votos computados e assume a lanterna da votação. Na segunda posição está Moranguinho, com 30,1% do favoritismo.

Já na primeira posição e respirando aliviada, aparece Bárbara Borges, que soma mais da metade dos votos, 51,1% de chances de ficar no jogo. Entre as três competidoras, Babi é a que mais pisou em roças até agora.

Babi: 51,1% para ficar

Moranguinho: 30,1% para ficar

Kerline : 18,8% para ficar

Site

Na enquete do Votalhada A Fazenda 2022 disponível no site, Kerline também é a menos votada. No entanto, nesta votação, a situação da peoa é um pouco melhor, pois sua diferença para a segunda posição é menor.

Enquanto a ex-BBB soma 24% dos votos na terceira posição, Moranguinho está na frente com apenas 1% de diferença, e soma 25%. Por aqui, a peoa mostra mais chances de conseguir reverter o jogo.

Bárbara também está com um bom percentual nesta parcial: ela aparece em primeiro lugar com 51% dos votos para ficar e se distancia bem das adversárias de berlinda.

Babi: 51% para ficar

Moranguinho: 25% para ficar

Kerline : 24% para ficar

VOTE - Enquete A Fazenda 2022 + votação quem fica na 10ª roça

*O Votalhada A Fazenda 2022 não é uma enquete oficial do programa, por isso não afeta o jogo. O site só faz análise de parciais e exemplifica o favoritismo do público

Até que horas pode votar na 10ª roça?

Quem procura ajudar uma das peoas que estão na berlinda esta semana, é necessário votar no site oficial do reality show até o programa ao vivo de hoje, quinta-feira (24). De acordo com a programação da emissora, A Fazenda 2022 hoje começa às 22h30 e fica no ar até 00h00.

Geralmente, a enquete oficial fica aberta até bem próximo o final do programa, momento em que é revelado o nome do eliminado, por isso você ainda tem bastante tempo para votar. Caso queira ajudar uma das peoas, siga o passo a passo:

1 - Acesse o site no endereço: https://www.r7.com/

2 - Clique na aba A Fazenda 14 e depois na enquete

3 - Escolha uma das peoas para salvar

4 - Aperte a caixinha "sou humano" da verificação de robôs

5 - Confirme com o botão "votar" e repita o processo se quiser votar mais vezes

Quem escapou da 10ª roça?

Bia Miranda venceu pela terceira vez na temporada a prova do fazendeiro e por isso está fora da 10ª roça. A peoa derrotou Moranguinho e Bárbara em uma prova que contou com sorte na noite de quarta-feira (23). Kerline Cardoso não pôde participar da disputa, pois foi vetada por Bia durante a formação de roça da semana, na última terça (22).

Bia é a única mulher da edição que alcançou o feito. Até agora, apenas três peoas foram fazendeiras: Bia, Babi e Deolane. Entre elas, apenas a neta de Gretchen conquistou o chapéu mais de uma vez. Agora, ela se iguala a Iran Malfitano, que venceu a prova de fogos três vezes e era até então o participante com o maior número de vitórias na temporada.

Veja como foi:

Leia também