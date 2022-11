Votalhada A Fazenda 2022: quem sai na 9ª roça hoje ATUALIZADO

Confira o que dizem as parciais do Votalhada A Fazenda 2022 - Foto: Reprodução/Record

A nona roça será definida nesta quinta-feira (17) e alguém entre André, Ruivinha e Bia se despedirá de vez da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Para ter noção de como anda o favoritismo do público e qual deve ser o resultado desta berlinda, consultamos as parciais do Votalhada A Fazenda 2022, site especializado em votações de realities.

Como estão as parciais das enquetes do Votalhada A Fazenda 2022?

O Votalhada A Fazenda 2022 conta com duas enquetes, uma em seu site oficial e outra no seu perfil do Twitter. Inesperadamente, a votação tem tomado rumos diferentes em cada uma delas. O resultado no site indica uma eliminação, já nas redes sociais o resultado é outro.

Site

No site do Votalhada A Fazenda 2022, a parcial aponta Bia Miranda como a eliminada da vez. A jovem tem a menor quantidade de votos entre os três roceiros e soma 21% dos mais de 2100 votos computados até agora.

Ruivinha de Marte e André Marinho aparecem brigando pela primeira posição. Por pouco, o cantor está na frente, com 40% dos votos. A tiktoker está em segundo lugar com 39% dos votos, uma diferença de apenas 1%.

André Marinho: 40%

Ruivinha de Marte: 39%

Bia Miranda: 21%

Twitter

A enquete do Votalhada A Fazenda 2022 no Twitter indica outra resultado. Nesta parcial, quem está em último e com maior risco de sair é Ruivinha de Marte. A amazonense está com 28,9% dos quase 10 mil votos computados.

Em primeiro lugar, André Marinho vem com 36,4% dos votos. Ele é seguido por Bia Miranda, que tem 34,6%. A diferença entre o primeiro e segundo lugar é de apenas 1,8% por enquanto.

André Marinho: 36,4%

Ruivinha de Marte: 28,9%

Bia Miranda: 34,6%

Como a 9ª roça foi formada e ruptura em grupo A

Ruivinha foi parar na nona roça da temporada porque foi a mais votada entre os participantes. Ela quase foi superada por Bia Miranda, que estava com 4 votos, mas recebeu um voto a mais que a neta de Gretchen e por isso foi para o banquinho.

Depois, ela puxou Pétala da baia para se tornar a terceira roceira. No entanto, a chama vermelha do lampião do poder foi aberta e exigia que o terceiro roceiro fosse trocado por qualquer participante, da baia ou sede. Assim, Pelé Milflows colocou Bia Miranda na roça.

Bia começou o Resta Um e quem sobrou foi André Marinho, que se tornou o quarto roceiro. Esta dinâmica acabou criando um atrito com André e as peoas do Grupo A, até então suas aliadas. Moranguinho não salvou o cantor no Resta Um, por não achar que ele considerava as peças de seu grupo prioridade no jogo.

O cantor ficou revoltado com a decisão e bateu boca com as participantes ao vivo. Após o Resta Um, André teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro e resolveu tirar Bia Miranda. O momento gerou mais confusão e o cantor justificou que a vetou porque o grupo A o colocou na roça.

Deolane Bezerra estava na roça porque foi indicada pela fazendeira Bárbara Borges. No entanto, a advogada venceu a prova do fazendeiro desta semana e por isso não é citada na parcial do Votalhada A Fazenda 2022, pois conseguiu escapar da nona berlinda do programa.

Veja como foi:

