Votalhada A Fazenda 2022 + votação quem sai na 9ª roça hoje (17/11)

O Votalhada A Fazenda 2022 já mostra quem deve sair na nona roça do reality show. Ruivinha de Marte, Bia Miranda e André Marinho estão na berlinda e um deles deixará a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão nesta quinta-feira, 17. A parciais das enquetes extraoficiais apontam para um resultado bastante acirrado.

Enquete A Fazenda quem sai

Vote também:

Votalhada A Fazenda 2022 mostra a saída de Bia Miranda

O Votalhada A Fazenda 2022 reúne os resultados as enquetes de portais de entretenimento de todo o país e faz a média de votos que cada um delas recebe. Em consulta realizada às 16h30, nesta quinta, o resultado parcial é desfavorável para Bia Miranda, mas a votação está bem acirrada para todos os roceiros.

A neta de Gretchen está com a menor porcentagem de votos para ficar, somando 31,38% da preferência da audiência. No entanto, André Marinho e Ruivinha de Marte estão logo atrás. O cantor tem 33,75%, enquanto a influenciadora digital registra 34,47%.

O Votalhada analisa os resultados parciais de 16 portais diferentes. Bia e André são os menos votados em sete sites, enquanto Ruivinha de Marte perde para os adversários em apenas quatro.

Parcial Votalhada A Fazenda 2022 às 16h30

Ruivinha de Marte: 34,37% para ficar

André Marinho: 33,75% para ficar

Bia Miranda: 31,88% para ficar

No Twitter

O Votalhada também reúne os resultados das enquetes feitas pelos portais no Twitter, que também costumam engajar bastante os fãs do reality show.

Na rede social, o resultado é bastante diferente. Quem está sendo menos votada é Ruivinha de Marte, que soma apenas 29,71% dos votos.

No que depender dos internautas do Twitter, Bia Miranda permanece na competição. Ela é a mais votada, com 37,99% dos votos. André Marinho está em segundo lugar, com 32,29%.

Bia Miranda: 37,99% para ficar

André Marinho: 32,29% para ficar

Ruivinha de Marte: 29,71% para ficar

Parcial da enquete DCI aponta para a saída de Bia

Bia Miranda também vai se dar mal no que depender dos leitores do DCI. Na parcial da enquete do portal, a neta de Gretchen é a menos votada para ficar, somando 25,70% dos votos.

Essa é a primeira roça da integrante do grupo A, que conseguiu escapar das outras duas berlindas em que esteve por vencer a Prova do Fazendeiro. Dessa vez, ela caiu na votação popular através do poder da chama e ainda foi vetada por André de participar da disputa.

André Marinho pode escapar da roça, já que está em segundo lugar com 35,3%. Essa também é a primeira berlinda do ator, que sobrou no Resta Um após não ser salvo por Moranguinho, o que causou seu rompimento com o grupo A.

Ruivinha de Marte é a mais votada, com 39% dos votos. A influenciadora digital enfrenta sua segunda roça - ela foi a mais votada pela casa.

Já no UOL, o resultado é desfavorável para André Marinho. O ator é o menos votado, com 26,85%. Ruivinha e Bia lideram com 36,86% e 36,29%, respectivamente.

Vale lembrar que as enquetes do Votalhada, DCI e UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas para saber qual a opinião do público.

Quem escapou da 9ª roça de A Fazenda 2022?

Deolane Bezerra foi quem escapou da nona roça de A Fazenda 2022. A doutora foi indicada à berlinda por Bárbara Borges, mas venceu a Prova do Fazendeiro e deixou a votação popular. Essa seria a terceira vez que a advogada enfrentaria o julgamento do público - ela já escapou de outras duas eliminações.

Essa é a primeira vez que a loira vence a disputa pelo chapéu. Ainda não se sabe quem ela vai indicar para a roça na próxima semana, mas provavelmente será alguém do grupo B, principalmente Bárbara Borges, sua maior rival no jogo após a saída de Deborah Albuquerque.

Assista à vitória de Deolane Bezerra na Prova do Fazendeiro: