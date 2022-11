Votar na Fazenda 2022 + Porcentagem atualizada da 9ª roça

A 9ª roça da temporada está a todo vapor e alguém vai sair nesta quinta-feira (17) entre André, Ruivinha de Marte e Bia Miranda. Para ajudar um deles a continuar no jogo, é necessário saber como votar na Fazenda 2022. A única enquete válida é a do site oficial do programa, o R7.com. No entanto, para ter noção do andamento da porcentagem atualizada da votação, é preciso conferir as parciais extraoficiais.

A única enquete oficial para votar na Fazenda 2022 e salvar alguém da eliminação é a do R7.com. Ela está disponível no site do programa e não exige nenhum cadastro, pagamentos ou assinaturas para ser acessada. Qualquer fã do reality show pode votar e quantas vezes quiser.

Para quem nunca votou e se pergunta sobre a dinâmica, a única regra sobre votar na Fazenda 2022 é que é necessário estar em território nacional. Votos fora do Brasil não são validados pelo programa. Se este for o seu caso, infelizmente não poderá ajudar o seu participante favorito nesta 9ª roça.

Para votar, siga o passo a passo:

1 - Acesse o site para votar na Fazenda 2022 no endereço https://www.r7.com/;

2 - Você deve clicar na aba A Fazenda 14, na lateral superior do site;

3 - Ao ser redirecionado para uma nova página, você verá logo de cara a enquete da roça, clique nela;

4 - Se preferir não passar por todas essas etapas, você pode ir direto para a enquete com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/votacao;

5 - Em seguida, clique na foto de André, Bia ou Ruivinha. Lembre-se que a votação é PARA FICAR, ou seja, clique em quem deseja salvar;

6 - Depois que escolher em quem vai votar na Fazenda 2022, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

7 - Por último, clique no botão "votar". Você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado. Para votar mais vezes, é só clique no botão "votar novamente".

Que horas vai encerrar a votação hoje (17)?

A votação da enquete oficial do reality show fica no ar até o programa ao vivo. Nesta quinta-feira (17), a atração rural vai começar às 22h30 e ficará no ar até 00h00. A revelação sobre o participante eliminado da semana costuma ocorrer próximo ao final do programa, por isso você terá bastante tempo para votar na Fazenda 2022.

Após a revelação, o público acompanha o retorno à sede dos peões que foram salvos pelo público e confere as reações dos participantes. Após deixar o confinamento, o eliminado conversa com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão.

