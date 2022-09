Horário A Fazenda 2022 no domingo: que horas começa hoje ao vivo (18/9)

Mais um dia de fogo no feno! Neste domingo, dia 18 de setembro, a Record TV exibe os últimos acontecimentos do reality. O reality é exibido logo após a série Quando Chama o Coração, então veja o horário de A Fazenda 2022 hoje ao vivo e como assistir online.

Que horas vai começar a Fazenda 2022?

Sob o comando de Adriane Galisteu hoje, domingo, 18 de setembro, a Fazenda 2022 vai começar às 23 horas e 10 minutos. O programa tem duração de 30 minutos, em média. Na edição haverá a Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana. A prova foi gravada no domingo.

Programação da semana e horário A Fazenda 2022

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

Como assistir a fazenda 24h?

A temporada do confinamento rural terá transmissão em tempo real (24 horas por dia) para assinantes do pay-per-view. O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibilizará para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.