Que dia começa A Fazenda 2026 e os participantes famosos cotados

A contagem regressiva para a nova temporada do reality show rural da Record TV já começou e logo a Record TV revelará oficialmente os nomes do elenco. Enquanto o público aguarda pela identidade dos famosos que competirão no reality show, muitas especulações tomam conta da internet. A estreia de A Fazenda 2026 será no dia 14 de setembro, uma terça-feira, e depois o programa será exibido de domingo a domingo até o mês de dezembro.

Quando começa A Fazenda 2026

Com o início no dia 14 de setembro, A Fazenda 2026 terá como apresentadora Adriane Galisteu, que está em sua terceira temporada no reality show da Record. A primeira semana terá uma dinâmica diferenciada, pois precisará logo de cara realizar uma prova do fazendeiro – o que no cronograma comum do reality show é feito só depois de uma formação de roça – para definir quem será o Manda-Chuva da casa nos dias iniciais do confinamento e também o primeiro a indicar alguém direto para a berlinda na temporada.

Depois da primeira semana de A Fazenda, o jogo ganha um cronograma que raramente muda. Nas segundas-feiras, o público acompanha a prova de fogo, na terça-feira, é realizado a formação de roça, na quarta-feira é dia de conhecer o novo fazendeiro entre os roceiros da semana e na quinta-feira é realizada a eliminação. Na sexta, os participantes ganham uma festa e no final de semana, algumas ações de marcas são realizadas ou atividades especiais. No domingo, a prova de fogo é gravada, mas só exibida na segunda.

Cronograma A Fazenda 2026:

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: pós-eliminação (VTs) e começo da festa (ao vivo)

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: prova de fogo é gravada, mas não exibida

Participantes cotados

Entre os nomes que circulam na internet e que mais chamaram atenção é o de Nicholas Torres. O ator ficou conhecido ainda criança por seu papel em Carrossel e, desde então, seguiu carreira artística. A presença dele em A Fazenda 18 poderia atrair tanto o público nostálgico da novela infantil quanto os fãs de realities.

Outro nome citado nas redes sociais é o de Malévola Alves. A influenciadora ganhou repercussão nas redes sociais após embates públicos envolvendo Jojo Todynho. Por isso, sua possível entrada no programa já é vista como uma aposta em personalidade forte e potencial de conflito, características que costumam movimentar o reality da Record.

Sarah Marina, ex-participante de Ilhados com a Sogra, também aparece entre as possíveis sondadas, segundo os internautas. Já Vera Claudia, conhecida por participar do reality português Secret Story, é outro nome que teria entrado no radar da produção.

Rayne Luiza também estaria sendo observada pela emissora. Ela ganhou visibilidade por sua relação com Pedro, participante do BBB 26. No entanto, sua possível participação pode enfrentar um obstáculo pessoal: Rayne deu à luz em março, e a filha ainda será bebê no período previsto para a estreia do programa.