Que horas começa A Fazenda 14 hoje: horário na segunda-feira (19/9)

Às 23h, horário de Brasília, é que horas começa A Fazenda 14 hoje. Nesta segunda-feira, 19, o público vai acompanhar a primeira Prova de Fogo da temporada, que decidirá quem ficará com os poderes do lampião. Os perdedores da disputa vão direto para a baia.

Que horas começa A Fazenda 14 hoje na Record?

Nesta segunda, A Fazenda 2022 vai começar às 23h (horário de Brasília), logo após a exibição da novela Amor sem Igual. O programa fica no ar por 1h15, sendo encerrado às 00h15.

Hoje, o público acompanhará a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 14. A dinâmica foi gravada na tarde do último domingo e já tem vencedor, mas as cenas só são exibidas durante o programa de segunda-feira. Não são todos os peões que participam da disputa – é realizado um sorteio para decidir quem vai competir.

A Prova de Fogo decide quem terá os poderes do lampião. O poder da Chama Vermelha será escolhido pelo público, que escolhe entre duas opções. A) durante a votação, o dono deste poder poderá anular os votos de até três peões, eles deverão votar de novo, escolhendo novos alvos, exceto o dono deste poder; ou B) O voto do dono deste poder está anulado.

O poder escolhido pelo público, assim como o da Chama Amarela, será lido pelo vencedor somente durante a formação de roça. Ele deverá escolher um poder para si e o outro deve ser dado a algum colega ou rival.

Os perdedores da prova de fogo vão direto para a baia. Para quem não se lembra, a baia é um quarto desconfortável do lado de fora da sede, junto aos animais, onde os peões devem dormir enquanto cumprem o castigo. Há apenas uma beliche e alguns colchões, e pouco espaço.

Quem está na baia também sofre com mais algumas restrições. Eles não podem usar a á agua da sede e, para fazer a higiene pessoal, devem usar a ducha e a torneira que ficam do lado de fora do estábulo, sem água quente. Na sede, eles podem usar o banheiro apenas para as necessidades fisiológicas.

Todas as refeições também devem ser feitas na sede, sendo proibido levar alimentos para a baia. No local, há apenas água, biscoito de polvilho e rapadura.

A edição de hoje também deve mostrar a discussão entre Tiago Ramos e Pelé Milflows, após o modelo se revoltar com um comentário feito pelo rapper.

Quando será a primeira formação da roça?

A primeira formação de roça acontecerá nesta terça-feira, 20. Quatro peões serão indicados à berlinda, mas um deles terá a oportunidade de escapar na quarta-feira.

A formação de roça pode começar com a leitura do poder do lampião ou com a indicação do fazendeiro, dependendo da ordem da dinâmica. Nesta semana, o dono do chapéu é Lucas Santos.

Depois, é hora da votação aberta entre os peões. Cada um deve votar em um colega e justificar o voto – esse é o momento que mais costuma render treta durante o programa ao vivo. O mais votado pelos peões ocupa a segunda vaga na berlinda e puxa outro peão da baia, que dá início a dinâmica do resta um.

Nessa parte, o peão puxado da baia escolhe um colega para salvar da berlinda e assim por diante. O último participante que sobrar e não for salvo por ninguém ocupa a quarta vaga na roça.

Os quatro roceiros terão a chance de escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro, que será realizada na quarta-feira. Os outros três seguem na votação popular e um deles é eliminado na quinta-feira.

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: flash da festa ao vivo

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa

Domingo: convivência entre os peões

