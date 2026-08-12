Todos os vencedores de A Fazenda: veja quem ganhou ano a ano

Todos os vencedores de A Fazenda: veja quem ganhou ano a ano

A estreia de A Fazenda 18 está cada vez mais perto, e a expectativa dos fãs pelo retorno do reality rural já começa a aumentar. Para entrar no clima e fazer um esquenta antes do início da nova temporada, nada melhor do que relembrar os participantes que já fizeram história no programa e conquistaram o tão desejado prêmio.

Desde a primeira edição, exibida em 2009, A Fazenda já consagrou 17 campeões. Ao longo dos anos, famosos de diferentes áreas passaram pelo confinamento, encararam provas, Roças, festas, discussões e alianças em busca do prêmio milionário.

Enquanto a nova edição não começa e o fogo no feno não toma conta novamente da sede, reunimos abaixo todos os vencedores de A Fazenda, da primeira temporada até a edição mais recente. Será que o próximo campeão ou campeã já está entre os futuros peões?

A Fazenda 1: Dado Dolabella

A primeira temporada de A Fazenda teve Dado Dolabella como grande vencedor. O ator e cantor disputou a final contra Danni Carlos e conquistou o público após uma trajetória marcada por polêmicas, provas e oito passagens pela Roça. Na decisão, Dado levou a melhor e garantiu o primeiro prêmio da história do reality rural, no valor de R$ 1 milhão. A vitória marcou o início da trajetória de sucesso do programa na televisão brasileira.

A Fazenda 2: Karina Bacchi

Na segunda edição, o título ficou com Karina Bacchi. A atriz e apresentadora entrou para a história do programa ao se tornar a primeira mulher a vencer A Fazenda. Karina chegou à grande final ao lado de André Segatti e conquistou a preferência do público, levando para casa o prêmio de R$ 1 milhão. A vitória também ajudou a consolidar o reality como uma das principais atrações da Record.

A Fazenda 3: Daniel Bueno

O modelo Daniel Bueno foi o campeão da terceira edição de A Fazenda. Na grande final, ele enfrentou Sérgio Abreu e Lizi Benites e acabou ficando com o primeiro lugar. Além do título de vencedor, Daniel recebeu o maior prêmio oferecido pelo programa até então: R$ 2 milhões. A temporada ficou marcada pela disputa entre diferentes perfis de participantes e pela crescente popularidade do reality.

A Fazenda 4: Joana Machado

A quarta edição terminou com a vitória de Joana Machado. A modelo e personal trainer, que já era conhecida do público por sua carreira e pela vida pessoal, ganhou destaque durante o confinamento por sua personalidade forte. Na final, Joana superou Monique Evans e conquistou o prêmio de R$ 2 milhões. Ao longo da temporada, a participante também esteve envolvida em diversas discussões e momentos de tensão com outros peões.

A Fazenda 5: Viviane Araújo

Viviane Araújo foi a grande campeã de A Fazenda 5. A atriz e dançarina chegou à final ao lado de Felipe Folgosi e Léo Aquilla e acabou conquistando a maior porcentagem dos votos. A vitória garantiu a Viviane o prêmio de R$ 2 milhões. Durante o confinamento, ela protagonizou algumas discussões, principalmente com Nicole Bahls, e também construiu uma forte amizade com Gretchen.

A Fazenda 6: Bárbara Evans

Na sexta temporada, Bárbara Evans foi quem levantou o troféu de campeã. A modelo disputou a final contra Denise Rocha e Marcos Oliver e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões. Durante o programa, Bárbara também chamou atenção por seu relacionamento com Mateus Verdelho. O casal protagonizou diversos momentos de romance ao longo do confinamento e se tornou um dos assuntos da temporada.

A Fazenda 7: DH Silveira

O vencedor da sétima edição foi DH Silveira, conhecido por ter integrado a banda Cine. O cantor conseguiu chegar à grande final e superou Babi Rossi na disputa pelo título. Com a vitória, DH levou o prêmio de R$ 2 milhões. Durante sua passagem pelo reality, o participante esteve envolvido em discussões e conflitos com outros peões, momentos que ajudaram a movimentar a temporada.

A Fazenda 8: Douglas Sampaio

Na oitava edição, o ator Douglas Sampaio foi escolhido pelo público como campeão. Ele chegou à final e venceu a disputa contra Ana Paula Minerato. Douglas ganhou R$ 2 milhões pela primeira colocação. Dentro da sede, o ator ficou conhecido pelo temperamento explosivo e por participar de alguns dos principais conflitos da temporada.

A Fazenda 9: Flávia Viana

A nona temporada recebeu o subtítulo A Fazenda: Nova Chance e reuniu participantes que já haviam passado por outros realities ou programas de televisão. Quem terminou a disputa em primeiro lugar foi Flávia Viana.

A ex-BBB enfrentou Marcos Härter e Matheus Lisboa na grande final e conquistou a preferência do público. Com a vitória, Flávia recebeu R$ 1,5 milhão e se tornou uma das campeãs mais lembradas da história do programa.

A Fazenda 10: Rafael Ilha

A décima edição de A Fazenda terminou com Rafael Ilha como vencedor. O cantor e apresentador disputou a grande final contra João Zoli e Caique Aguiar, em uma decisão formada exclusivamente por homens.

Rafael conquistou o público e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. A temporada também ficou marcada por diversas polêmicas e discussões envolvendo os participantes durante o confinamento.

A Fazenda 11: Lucas Viana

Na 11ª edição, o título ficou com Lucas Viana. O modelo chegou à final ao lado de Hariany Almeida e Diego Grossi e acabou levando a melhor na votação popular. Lucas recebeu R$ 1,5 milhão pelo primeiro lugar. Durante o confinamento, ele e Hariany viveram um relacionamento que chamou bastante atenção do público, com direito a momentos de romance e também algumas discussões.

A Fazenda 12: Jojo Todynho

A Fazenda 12 teve Jojo Todynho como grande vencedora. A cantora se destacou desde os primeiros dias do programa por seu jeito espontâneo, personalidade forte e pelas frases que rapidamente viraram memes. Na final, Jojo enfrentou Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro e conquistou 52,54% dos votos. Com o resultado, ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão e entrou definitivamente para a lista de campeões do reality.

A Fazenda 13: Rico Melquiades

Rico Melquiades foi o campeão da 13ª edição de A Fazenda. O influenciador ficou conhecido por seu jeito irreverente, pelo humor ácido e pelas inúmeras discussões que protagonizou durante a temporada. Na grande final, Rico disputou o prêmio com Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari. Com 77,47% dos votos, ele conquistou o primeiro lugar e levou para casa R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 14: Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges foi a vencedora da 14ª temporada de A Fazenda. Ex-Paquita, ela entrou no programa e, ao longo do confinamento, conquistou espaço entre os favoritos do público. Na final, Bárbara enfrentou Bia Miranda e Iran Malfitano. A atriz recebeu 61,14% dos votos e ficou com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski

A 15ª edição terminou com Jaquelline Grohalski como campeã. A cantora e influenciadora ganhou força ao longo da competição e conseguiu chegar à final como uma das favoritas do público. Jaquelline disputou o título e recebeu 56,17% dos votos, garantindo o prêmio de R$ 1,5 milhão. A vitória marcou mais um capítulo na trajetória da participante na televisão.

A Fazenda 16: Sacha Bali

O ator Sacha Bali foi o campeão da 16ª edição de A Fazenda. Durante o confinamento, ele esteve envolvido em diferentes conflitos e ganhou destaque por sua postura no jogo. Na grande final, Sacha disputou a preferência do público com Sidney Sampaio, Yuri Bonotto e Gui Vieira. Com 50,93% dos votos, o ator conquistou o primeiro lugar e levou o prêmio de R$ 2 milhões.

A Fazenda 17: Dudu Camargo

A edição mais recente de A Fazenda terminou com Dudu Camargo como campeão. O apresentador e jornalista chegou à grande final ao lado de Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes.

Dudu conquistou 75,88% dos votos e levou o prêmio de R$ 2 milhões. A vitória foi anunciada em dezembro de 2025, consolidando o apresentador como o 17º campeão da história do reality.

Na final, Duda Wendling ficou em segundo lugar, Saory Cardoso terminou na terceira posição e Fabiano Moraes foi o quarto colocado. Duda ganhou um carro, enquanto Saory e Fabiano receberam premiações em dinheiro.