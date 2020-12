Saiba o que fazer ao encontrar um animal silvestre em casa

Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que se depararam com algum animal silvestre, como cobras, ratos, e outras espécies. Embora não seja o esperado, situações como essas costumam acontecer, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Então, o que você deve fazer se encontrar um animal selvagem em sua casa?

O que fazer se encontrar um animal silvestre?

De acordo com a Patrulha ambiental da Secretaria do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, ao longo de 2019 foram resgatados cerca de três mil animais, dos quais quase mil foram capturados nesta época de primavera.

Em São Paulo, segundo a Divisão de Fauna Silvestre, cerca de 4 mil animais selvagens são encontrados na cidade em média por ano. Mas você sabe o que fazer caso encontre um animal silvestre dentro de sua casa? Confira algumas recomendações.

Não mexa no animal

A primeira regra e mais importante é não mexer no animal, muito menos tentar captura-lo ou maltrata-lo. Também não alimente ou tente resgata-lo. Um animal silvestre é selvagem e não está adaptado ao mundo urbano. Se não for possível que o animal saia de sua casa sozinho, não tente tira-lo à força e busque por ajuda profissional. Para fazer o resgate existem pessoas e órgãos especializados para isso.

Você não deve, em hipótese alguma, tocar nos animais, pois isso pode colocar ambos em risco. Sendo um animal silvestre, ele pode transmitir doenças e até atacar as pessoas por estar fora de seu habitat. Também há a possibilidade de o ser humano passar algum tipo doença para os bichos. Portanto, se encontrar algum, evite o contato.

Procure o órgão de sua cidade se encontrar um animal silvestre

Se você encontrou um animal silvestre em sua casa e ele não conseguiu sair por si só, busque ajuda do órgão de sua cidade. Se tratando de um município, pode-se procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Zoonose ou a Polícia Militar, que normalmente possui equipe de patrulha ambiental e é de rápido e pronto atendimento.

Já nas capitais, pode haver serviços prestados pelo governo do estado, como as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente.

No Estado de São Paulo, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente conduz a gestão da fauna e orienta quem entra em contato com os bichos, que buscam, muitas vezes, locais de reprodução e alimentação.

Algumas ONGs também são especializadas em serviços com animais silvestres, principalmente se estiverem machucados e podem ajudar.

Lei sobre animais silvestres

A Lei dos Crimes Ambientais (Lei n° 9605/98) prevê, em seu artigo 29, punições a quem levar ou manter espécies nativas em casa.

As penas de detenção e multa variam de 6 meses a um ano para quem mata, persegue, caça, apanha ou utiliza de espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão.

Caso você saiba de alguém de comercializa ou tem algum animal silvestre ilegalmente, ligue para as autoridades para fazer a denuncia corretamente.