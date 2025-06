As 32 equipes estão confirmadas antes do início do torneio em 14 de junho, com Real Madrid, PSG e Inter Miami entre os grandes nomes.

Além do Palmeiras, quais times brasileiros vão para o Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes de 2025 acontece nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, com a participação de 32 equipes. O Palmeiras e o Flamengo estão entre os 4 times brasileiros participantes, e vão enfrentar times como PSG, Borússia e Inter Miami de Messi.

4 times brasileirão participam do Mundial de Clubes

Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo participam da Copa do Mundo de clubes. A TV Globo e a

CazéTV vão transmitir alguns dos jogos.

Palmeiras (grupo A)

Porto – 15/06 às 19h

Al Ahly – 19/06 às 13h

Inter Miami – 23/06 às 22h

Botafogo (grupo B)

Seattle Sounders – 15/06 às 23h

PSG – 19/06 às 22h

Atlético de Madrid – 23/06 às 16h

Flamengo (grupo D)

Espérance – 16/06 às 22h

Chelsea – 20/06 às 15h

Los Angeles – 24/06 às 22h

Fluminense (grupo F)

Borussia Dortmund – 17/06 às 13h

Ulsan HD – 21/06 às 19h

Mamelodi Sundowns – 25/06 às 16h

O que é o Mundial de Clubes?

Antes de sua reformulação para o torneio de 2025, a Copa do Mundo de Clubes acontecia todo ano em dezembro e era disputada pelos vencedores de competições continentais de clubes do mundo todo.

Por exemplo, os vencedores da Liga dos Campeões participariam do torneio todos os anos e enfrentariam adversários continentais da América do Sul (CONMEBOL), Ásia (AFC), África (CAF), América do Norte (CONCACAF) e Oceania (OFC).

Mas a FIFA anunciou em dezembro que a competição seria expandida para 32 clubes e aconteceria a cada quatro anos.

Para substituir a competição anual, uma Copa Intercontinental será disputada anualmente e terá o vencedor da Liga dos Campeões jogando na final contra um time que passar pelos play-offs intercontinentais.

Campeões brasileiros da Copa do Mundo de Clubes

Os times São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Grêmio e Internacional são os únicos campeões do Mundial de Clubes da FIFA. O tricolor é o maior vencedor com três taças, enquanto o Corinthians e o Santos vem em segundo lugar com dois cada.

Porém, desde que a competição começou a ser organizada de maneira oficial pela FIFA, foram campeões os times de Corinthians em 2000 e 2012, São Paulo em 2005 e Internacional, em 2006.

Confira os títulos dos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA.

São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Flamengo – 1 título (1981)

Grêmio – 1 título ( 1983)

Internacional – 1 título (2006)