A Via Varejo – responsável pelas empresas Casas Bahia e Ponto Frio – anunciou que as promoções das lojas em razão da Black Friday 2020 já podem ser encontradas, tanto nas lojas físicas, quanto nos sites e aplicativos. A temporada de ofertas teve início na última sexta-feira (23) e tem a duração de 40 dias. A razão da campanha é evitar aglomeração de público nas lojas devido a pandemia da covid-19.

De acordo com a varejista, não haverá flutuação de preços até o final da campanha. Chamada de “Esquenta Black Friday“, durante todo o período, o intuito é anunciar as ofertas ao cliente em todos os canais – nas Casas Bahia, por exemplo, são novas promoções a cada 72 horas – apesar do online oferecer algumas alternativas, como entregas rápidas e frete gratuito nas compras de itens selecionados (exceto para a região Norte do país).

Black Friday 2020 no online

Com data marcada para o dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês, como já é tradição, a Black Friday 2020 traz uma expectativa aos lojistas. Com o efeito pandemia no 1º semestre do ano, muitos varejistas precisaram se adaptar com o aumento substancial das compras online. Agora, não deve ser diferente, já que tumulto e lojas cheias nada combinam com o atual momento do mundo em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus.

A FecomercioSP prevê aumento de até 3% nas vendas do comércio varejista em novembro comparada ao mesmo período do ano passado, apostando na Black Friday 2020. As altas devem vir dos setores de supermercados e materiais de construção.