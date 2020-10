Black Friday 2020: compare preços usando o Google Shopping

O Google Shopping, serviço que reúne produtos disponíveis em lojas online, ganhou novos recursos para rastrear e comparar preços. Segundo a Google, a intenção é facilitar a vida dos consumidores brasileiros durante a Black Friday 2020. Com essa atualização, os usuários podem ver se o preço dos itens selecionados estão acima, abaixo ou dentro da média de mercado.

Essa novidade chega em um ótimo momento. Isso porque a Black Friday 2020 terá um consumidor mais preocupado em pesquisar sobre as ofertas. A tendência foi comprovada por um estudo da empresa de consultoria Provokers, realizado a pedido da Google. Os dados apontam que 62% dos brasileiros pretendem não só pesquisar, como também comprar antes da sexta-feira de promoções.

Como usar comparador de preços na Black Friday 2020?

Em primeiro lugar, faça login na sua conta do Google. No buscador, pesquise o produto que quer comprar na Black Friday 2020. Em seguida, clique na aba “Shopping”. Você também pode acessá-la através do menu “Google Apps” que está localizado na página inicial do Google, no canto superior esquerdo. Caso prefira, também é possível utilizar o endereço https://www.google.com.br/shopping.

Ao procurar um produto, a página exibirá diversas ofertas, de diferentes lojas e preços. Para saber se uma oferta é realmente boa, clique sobre ela e role a página para baixo até encontrar a barra azul indicada na imagem anterior. Através dela, você pode ver se o preço do produto está elevado ou não.

Além de comparar valores, ainda é possível estabelecer alertas de preço. Através desta função, localizada logo abaixo da barra azul, consumidores podem informar quanto estão dispostos a pagar por determinado produto. Caso o produto atinja o preço desejado, o você receberá uma notificação em seu e-mail ou no app do Google. Para cancelar os alertas ou checar quais produtos estão sendo monitorados, acesse o menu “Minha atividade” na sua conta. Se não souber como fazê-lo, basta entrar no endereço https://myactivity.google.com/.

Além dessas novidades, em breve o Google Shopping também fornecerá dados sobre a distância da loja e se ela oferece retirada ou frete grátis. Para receber mais dicas sobre a Black Friday 2020, fique ligado em nosso site!