Neymar fora da Copa? Atacante tem lesão a menos de um mês da estreia

Neymar fora da Copa? Atacante tem lesão a menos de um mês da estreia

A menos de um mês da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, uma nova preocupação envolvendo Neymar acendeu o alerta entre torcedores e comissão técnica. Convocado recentemente para o Mundial, o atacante sofreu um problema muscular que pode tirá-lo dos gramados justamente no momento mais decisivo da temporada.

Neymar tem edema na panturrilha

A presença de Neymar na Copa do Mundo ainda não está descartada, mas o atacante deve chegar ao torneio sem disputar partidas oficiais nas próximas semanas. Convocado pela Seleção Brasileira na última segunda-feira (18), o camisa 10 apresentou um edema na panturrilha direita após o confronto do Santos contra o Coritiba, no domingo (17).

O problema físico preocupa pela proximidade da estreia do Brasil no Mundial. A tendência é que o jogador permaneça em tratamento no CT Rei Pelé, com acompanhamento médico da CBF, e seja preservado de jogos até o início da competição.

Apesar do susto, médicos apontam que a lesão não é considerada grave a longo prazo. O objetivo agora é evitar qualquer agravamento antes da Copa.

O que é o edema muscular?

O edema muscular é caracterizado pelo acúmulo de líquido dentro ou ao redor da musculatura, provocando um processo inflamatório na região afetada. No futebol, esse tipo de quadro costuma aparecer após sobrecarga física, impacto direto ou pequenos estiramentos musculares.

Segundo especialistas em medicina esportiva, a panturrilha é uma das áreas mais exigidas durante partidas, já que participa de praticamente todos os movimentos de explosão, aceleração e mudança de direção.

Além disso, o termo “edema” nem sempre revela a gravidade exata da lesão. Em muitos casos, clubes e departamentos médicos utilizam expressões como “sobrecarga” ou “desconforto muscular” antes de detalhar o diagnóstico completo.

Em situações mais severas, o atleta também pode apresentar limitação de movimentos, dor ao apoiar o pé e até hematomas na região lesionada.

O tratamento costuma envolver repouso, aplicação de gelo e acompanhamento fisioterápico. O foco inicial é controlar a inflamação e recuperar a mobilidade muscular antes do retorno gradual às atividades.

Depois dessa primeira etapa, o jogador passa por um processo progressivo de fortalecimento físico e recondicionamento para suportar corrida, aceleração e movimentos explosivos.

Quando o quadro é considerado leve, o retorno pode acontecer em poucos dias. Já pequenas lesões musculares podem exigir semanas de recuperação. No caso de Neymar, a expectativa é de que ele siga em recuperação até a Copa, sem atuar oficialmente pelo Santos antes do torneio.